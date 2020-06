Detroit : Become Human promeut le stream interactive avec une extension Twitch

Les spectateurs d'un stream sur la plateforme Twitch peuvent activement influencer l'histoire du jeu narratif Detroit : Become Human sur PC.

Développée par Biborg, une agence créative dédiée aux jeux vidéo et à l’entertainment, en collaboration avec le studio parisien Quantic Dream, Detroit : Community Play est une extension Twitch pour Detroit : Become Human. Celle-ci mise sur l’interaction entre un streameur et son public pour participer pleinement à la construction narrative du jeu en temps réel alors qu’il s’agit de base d’une expérience purement solo. Elle est destinée à tous les joueurs PC sur Steam et sur l’Epic Games Store depuis le 18 juin dernier. Le plus fort, c’est que l’extension est totalement gratuite, en plus d’être officielle.

Lead the Android revolution with Detroit: Community Play by joining your favorite streamer on #Twitch and playing along with them! Check out the full list of streamers throughout the week here:https://t.co/nFD0a3tCmL pic.twitter.com/jGp24akxB8 — QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) June 18, 2020

L’extension Detroit : Community Play pour Twitch se présente en vidéo

“En concevant l’extension Twitch pour Detroit : Become Human nous souhaitions encourager le stream du jeu pour sa sortie sur la plateforme Steam (ndlr : après une exclusivité d’un an sur l’Epic Games Store). Le titre ayant connu un grand succès sur PS4 en 2018, nous voulions aussi proposer à ces joueurs de renouveler leur expérience de jeu sur le service de streaming d’Amazon en apportant une dimension collective à ce genre narratif habituellement solo“, a déclaré Bruno Luriot, CEO de Biborg. “Pour cela, nous avons collaboré de façon étroite avec les équipes marketing, créative et technique de Quantic Dream et avons relevé avec eux deux principaux challenges : narratif et expérientiel afin de déterminer les meilleurs moments pour solliciter l’avis des viewers et technique pour permettre de faire communiquer le moteur du jeu avec l’extension Twitch. Nous sommes ravis de collaborer avec Quantic Dream sur Detroit : Community Play. Ensemble nous avons démontré que ce type de dispositif n’est pas réservé uniquement aux jeux multijoueurs ou compétitifs mais qu’il peut vraiment enrichir l’expérience de jeu solo et narratifs.”