Desta, le prochain jeu du studio à qui l’on doit Monument Valley, sera un jeu mobile exclusif Netflix

Le prochain jeu du studio ustwo sera une exclusivité Netflix. Desta vous fera évoluer dans les rêves et la réalité du personnage principal.

Les sorties de jeux vidéo s’enchaînent à vitesse grand v, chaque titre veut apporter quelque chose de différent, par bien des aspects. Pour les fans, il peut être difficile de jouer à tous les jeux qui les intéressent, notamment dans la mesure où certains sont exclusifs à telle ou telle plate-forme. Si vous voulez découvrir le prochain titre du studio à qui l’on doit Monument Valley, par exemple, il faut être abonné(e) à Netflix.

En effet, vous devrez avoir un abonnement actif à Netflix si vous voulez essayer le jeu Desta : The Memories Between. Le développeur des jeux Monument Valley a annoncé que son roguelike au tour par tour influencé par le sport sera une exclusivité Netflix sur mobile quand il sera lancé dans quelques mois, avant la fin de cette année. Le jeu arrivera sur d’autres plates-formes, mais Netflix promet que cette première version ne contiendra aucune micro-transaction ni “frais supplémentaires”.

Dans Desta, un jeune d’une vingtaine d’années rentre chez lui après la mort de son père. Vous devez l’aider à gérer son passé dans ses rêves et dans la réalité en résolvant des énigmes et en parlant avec les nombreuses personnes qu’il a laissées derrière lui. Comme vous l’aurez probablement deviné, les mécaniques de jeu hybrides devraient être sensiblement plus variées que dans des jeux comme Monument Valley – ustwo a notamment emprunté certaines mécaniques à Hades et Into the Breach -.

Desta vous fera évoluer dans les rêves et la réalité du personnage principal

L’exclusivité de Desta donne encore un peu plus de poids à l’engagement de Netflix envers le jeu vidéo. Le géant de la VoD s’est déjà montré très sérieux sur ce sujet avec ses produits dérivés et son catalogue qui ne cesse de s’étoffer, et il n’a de cesse d’aller courtiser les développeurs de jeux mobiles importants, comme ustwo. Sur ce terrain, Netflix est en concurrence avec Apple Arcade et Google Play Pass ainsi que Amazon et Disney. Il s’agit encore et toujours d’attirer les clients prêts à payer un petit pécule par mois pour accéder à un catalogue de jeux de qualité sans frais surprise.