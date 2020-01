Des voitures Tesla accélèreraient brusquement d’elles-mêmes, une enquête ouverte

Les voitures modernes embarquent toujours davantage d'électronique, pour un plus grand confort de conduite. Malheureusement, lorsque celle-ci se met à buguer, les conséquences peuvent être très graves. Une voiture comme celles de Tesla se retrouve grandement exposée.

Les voitures modernes sont considérablement plus intelligentes que celles d’il y a ne serait-ce qu’une dizaine d’années. Elles sont aujourd’hui équipées d’ordinateurs et de capteurs pour offrir au conducteur une meilleure expérience de conduite. Cela étant dit, parfois, toute cette technologie ajoutée, toute cette électronique peut compliquer les choses et les choses peuvent assez rapidement très mal tourner. La preuve aujourd’hui avec les voitures Tesla.

Des voitures Tesla se mettent à accélérer sans raison

Une pétition vient de voir le jour récemment aux États-Unis. Celle-ci demande urgemment à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) – l’agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière – de rappeler officiellement pas moins de 500 000 voitures Tesla suite à une multiplication de plaintes rapportant que les véhicules se mettraient, sans raison aucune, à accélérer rapidement et soudainement. Un comportement erratique qui aurait déjà conduit à plusieurs accidents plus ou moins graves. Et l’on comprend évidemment tout à fait les craintes, tant des possesseurs de Tesla que des autres conducteurs.

Une enquête est ouverte, Tesla n’a pas encore communiqué sur le sujet

Dans un cas parmi les plus graves, le propriétaire d’une Tesla affirme que sa voiture, une Tesla Model S 85D de 2015, était fermée et verrouillée lorsqu’elle a commencé à accélérer et qu’elle a foncé dans une voiture à l’arrêt. Un autre conducteur raconte qu’il était en train de manœuvrer pour entrer dans son garage lorsque la voiture a subitement foncé vers l’avant, passant à travers la porte du garage pour finir sa course contre le mur du fond. Pour l’heure, nul ne sait ce qui pourrait causer une telle accélération soudaine à ces voitures. Tesla n’a pas encore communiqué sur le sujet ni sur la pétition ou sur l’enquête ouverte tout récemment par la NHTSA. Affaire à suivre donc.