Des talents du cinéma et du jeu vidéo pour Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 de Sandfall Interactive se prépare à repousser les limites du RPG avec un casting vocal impressionnant, combinant des stars du cinéma et du jeu vidéo.

Tl;dr Le casting vocal de Clair Obscur: Expedition 33 se dévoile.

Un gameplay au tour par tour centré sur la stratégie.

Sandfall Interactive mise sur une expérience narrative puissante.

Clair Obscur: Expedition 33 est prévu pour le printemps 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Un casting hollywoodien au service de l’immersion

Clair Obscur: Expedition 33 réunit un casting exceptionnel, mêlant talents du cinéma et du jeu vidéo. Charlie Cox (Daredevil) prête sa voix à Gustave, un ingénieur déterminé à sauver l’humanité, Jennifer English (Baldur’s Gate 3) incarne Maelle, une exploratrice en quête de liberté, Kirsty Rider (The Sandman) interprète Lune, une mage brillante, et Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux) campe le rôle de Renoir, un homme passionné et énergique prêt à tout sacrifier. D’autres acteurs comme Ben Starr, Shala Nyx, Rich Keeble, Devora Wilde, Tracy Wiles et Maxence Cazorla complètent cette distribution prestigieuse.

Des combats dynamiques et stratégiques

Le RPG narratif de Sandfall Interactive propose un système de combat au tour par tour où le timing et la tactique sont essentiels. Les joueurs doivent ajuster leurs actions pour maximiser leurs chances de victoire, que ce soit en affrontant des créatures redoutables ou en exploitant les faiblesses de leurs ennemis. Ce gameplay met aussi en avant une mécanique unique de déplacement grâce à des grappins, permettant d’explorer plus rapidement les décors et d’éviter les pièges. Ce mélange d’action et de stratégie rend le combat plus engageant et intense.

Une histoire centrée sur la lutte pour la survie

L’intrigue de Clair Obscur: Expedition 33 se déroule dans un monde post-apocalyptique où l’humanité, autrefois prospère, est désormais menacée par une force surnaturelle appelée la Paintress. Cette entité mystérieuse et effrayante a plongé le monde dans les ténèbres, corrompant la réalité et semant le chaos. Les vestiges de la civilisation humaine luttent pour leur survie dans cet univers marqué par la dévastation et la peur. La Paintress semble être à l’origine de ce cataclysme, mais ses véritables intentions restent voilées, suscitant fascination et terreur. Le monde, ravagé et méconnaissable, devient le théâtre de batailles épiques où la lumière et l’obscurité s’affrontent.

Sandfall Interactive : l’ambition d’un jeune studio

Développé par le studio montpelliérain Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 utilise l’Unreal Engine 5 pour créer un monde visuellement impressionnant et une expérience narrative puissante. Leur objectif est de pousser les limites du RPG avec des personnages profondément développés et des environnements variés, tout en offrant une expérience immersive et émotionnelle.