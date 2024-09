Netflix annule Dead Boy Detectives : le spin-off de The Sandman disparaît

La série Dead Boy Detectives sur Netflix suit Edwin Paine et Charles Rowland, deux jeunes fantômes qui enquêtent sur des mystères paranormaux, mêlant suspense et éléments surnaturels, tout en explorant leur propre existence après la mort.

Tl;dr Dead Boy Detectives est annulée par Netflix.

Dead Boy Detectives avait reçu d’excellentes critiques et avait bien commencé, mais a vu ses audiences diminuer.

Destinée à la plateforme de streaming Max, la série Dead Boy Detectives a été déplacée sur Netflix.

Dead Boy Detectives a obtenu un score de 92% sur Rotten Tomatoes, mais a eu du mal à trouver son public.

Fin de l’enquête pour les Dead Boy Detectives

C’est une nouvelle qui décevra les nombreux fans : Netflix a décidé de ne pas renouveler la série Dead Boy Detectives pour une deuxième saison. Cette série dérivée de The Sandman, se basant sur les personnages créés par Neil Gaiman et Matt Wagner, racontait les aventures de Charles Rowland et Edwin Payne, deux fantômes qui ont choisi de défier la mort pour résoudre des mystères sur Terre.

'Dead Boy Detectives' Canceled After One Season at Netflix (EXCLUSIVE) https://t.co/ZzysgI0RAd — Variety (@Variety) August 30, 2024

Un accueil critique favorable mais …

Malgré un début prometteur et des critiques élogieuses – la série a obtenu un score impressionnant de 92% sur Rotten Tomatoes – l’audience a progressivement diminué au cours du premier mois de diffusion. Selon une analyse de What’s on Netflix, la performance modeste de la série s’aligne sur celle d’autres originaux Netflix qui ont également été annulés, comme Glamorous ou The Brothers Sun.

Un passage de Max à Netflix

À l’origine, la série était destinée à la plateforme de streaming Max. Cependant, en raison de divergences avec le contenu DC de Max, la série a été déplacée sur Netflix et intégrée à l’univers Sandman du géant du streaming. Les acteurs principaux de la série incluaient notamment Kassius Nelson, Briana Cuoco, Jenn Lyon, Lukas Gage, Ruth Connell et Yuyu Kitamura.

Une tendance préoccupante ?

La décision de Netflix soulève de nouveau la question de la propension de la plateforme à annuler les séries après une seule saison, laissant souvent les histoires en suspens et les téléspectateurs sur leur faim. Cette tendance a conduit certains à hésiter à investir du temps et de l’intérêt dans de nouvelles séries.