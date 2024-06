La Guerre des Rohirrim, l’histoire féministe incontournable du Seigneur des Anneaux

Dans l'univers épique du Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim réinvente les codes de la fantasy en mettant en avant une figure féminine puissante et déterminée.

La franchise du Seigneur des Anneaux accueille une nouvelle figure féminine dans son prochain film d’animation, Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim. Cette nouvelle protagoniste pourrait s’avérer être l’icône féministe dont la saga cinématographique a besoin. En effet, les ouvrages de Tolkien étaient notoirement pauvres en personnages féminins de premier plan.

Brian Cox Lends His Voice to a King in 'Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' First Look (Exclusive) https://t.co/AQlFluOPf4

— People (@people) June 11, 2024