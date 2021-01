Des scientifiques veulent utiliser Twitter pour trouver les origines du Covid-19

La lutte contre le Covid-19 passe aussi par mieux comprendre l'origine de l'apparition du virus. Et à cette question, nous n'avons pas encore de réponse sûre et définitive.

Si le virus Covid-19 est aujourd’hui bien établi sur toute la planète, les origines de son apparition font encore débat. Une mission a été envoyée récemment dans la région de Wuhan pour tenter de répondre à cette question. Et s’il était possible d’obtenir l’information sans sortir de chez soi ? Une équipe de scientifiques en est convaincue.

Des scientifiques utilisent Twitter pour découvrir les origines du Covid-19

À l’heure actuelle, nul ne connait vraiment l’origine du virus Covid-19. La question fait encore débat. Au début de la pandémie, tout le monde s’accordait à dire que cela provenait d’un marché de Wuhan, en Chine. Plus tard, différentes théories ont vu le jour, suggérant que le virus pouvait en fait exister ici et là depuis bien avant. Et il aurait même pu provenir de l’extérieur de la Chine.

Certains scientifiques pensent pouvoir être en mesure de trouver le fin mot de cette histoire en utilisant la plate-forme sociale Twitter. Dans une étude publiée sur Nature, des chercheurs de l’IMT School for Advanced Studies Lucca suggèrent que, peut-être, en combinant des posts sur Twitter, il serait possible de déterminer les origines de ce nouveau coronavirus.

en étudiant l’apparition des mots-clefs relatifs aux symptômes du virus

Les chercheurs sont ainsi partis à la recherche de mots-clefs basés sur les symptômes que les patients peuvent éprouver lorsqu’ils sont infectés par ce virus. L’idée, ici, est d’identifier des pics dans l’apparition de ces mots-clefs relatifs aux symptômes, ce qui pourrait servir d’indicateur quant à la date d’arrivée dudit virus et combien de temps il est arrivé avant que le diagnostic ne soit officiellement posé.

Bien que l’on ne puisse pas vraiment dire qu’une telle preuve serait concluante, particulièrement dans la mesure où les tweets sont le plus souvent anecdotiques, cela pourrait aider les chercheurs à déterminer quand, précisément, le virus est apparu pour la première fois dans tel ou tel endroit. Il faut aussi préciser que la recherche en question a été menée pour l’Europe. Une étude similaire pour les États-Unis et d’autres pays du monde pourrait révéler des timelines différentes. Autrement dit, il ne s’agirait pas là d’en tirer de quelconques conclusions, outre le fait que l’étude en question est très intéressante, a fortiori sur une plate-forme comme Twitter.