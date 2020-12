Des Apple AirPods Pro Lite attendus pour le premier semestre 2021 ?

Les écouteurs Apple AirPods sont extrêmement populaires. Et c'est un doux euphémisme. Assez logiquement, la firme de Cupertino capitalise beaucoup sur ce produit.

Apple a parfaitement réussi son coup avec ses écouteurs true wireless AirPods. Depuis la première génération, ces écouteurs sont extrêmement populaires, à tel point que les ruptures sont assez fréquentes à chaque lancement. La firme de Cupertino aurait finalement tort de ne pas multiplier les modèles pour multiplier les revenus. Une nouvelle référence pourrait ainsi arriver début 2021.

Des Apple AirPods Pro Lite pour l’année prochaine ?

Il y a quelques mois, nous apprenions qu’Apple pourrait être à pied d’œuvre sur un nouveau modèle d’AirPods, un modèle qui serait situé entre les AirPods et les AirPods Pro, un modèle qui pourrait être baptisé AirPods Pro Lite. De premières rumeurs évoquaient un possible lancement à l’été 2020 mais force est de constater que cela n’est pas arrivé.

Aujourd’hui, selon un rapport de The Elec, il semblerait que ces AirPods Pro Lite soient désormais attendus pour le premier semestre 2021, avec un tarif public de 200 $. Le rapport partage aussi un certain nombre d’informations intéressantes concernant les écouteurs et notamment le fait qu’Apple aurait initialement prévu de lancer ces AirPods Pro Lite juste après les AirPods Pro.

C’est ce que croit savoir The Elec

Cela étant dit, la firme de Cupertino devait finalement changer d’avis et reporter le lancement de ces AirPods Pro Lite alors que la version Pro se vendait bien mieux que prévu. Si cette information est avérée, il serait alors logique qu’Apple n’ait pas souhaité “perturber”, si l’on peut dire, les ventes du modèle Pro avec le lancement d’un modèle plus abordable qui aurait pu venir cannibaliser les ventes.

Toujours est-il que si le tarif de 200 $ est avéré, cela signifie que ces AirPods Pro Lite coûteraient 50 $ de moins que les AirPods Pro. À quelles fonctionnalités faut-il s’attendre dans ce modèle ? Difficile à dire. Mais pour le moment, sans communication officielle d’Apple sur le sujet, il va falloir prendre cette nouvelle information comme une simple rumeur. À suivre !