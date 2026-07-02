Defiance, la série-jeu vidéo qui avait tenté l’impossible

En 2013, Defiance a relié une série TV et un MMO dans le même canon. L’idée était en avance, l’exécution beaucoup moins.

En bref Une série TV liée à un MMO canonique

Le concept était fort, l’exécution fragile

Le jeu a pourtant ressuscité en 2025

Certaines séries cherchaient un public. Defiance, elle, cherchait carrément à le faire jouer. En 2013, SyFy lance ce western de science-fiction pendant qu’un MMO du même nom tourne en parallèle, dans la même chronologie, avec de vrais croisements narratifs. Sur le papier, c’était presque plus audacieux que la série elle-même.

Une série pensée avec un jeu, pas à côté

Le point clé est là. On ne parle pas d’un jeu dérivé bricolé pour surfer sur une licence, comme on en a vu à la pelle dans les années 2000 et 2010. Le jeu Defiance, un shooter à la troisième personne, partageait le même univers et la même continuité que la série.

Dès la première mission, le joueur croisait deux personnages centraux du show, qui confiaient un étrange appareil. Et cet objet n’était pas un simple clin d’œil, il devenait crucial dans le tout premier épisode. Mieux, certaines missions devaient être terminées avant la diffusion suivante, parce qu’elles pesaient sur l’intrigue télé. Si les joueurs traînaient, le jeu tranchait lui-même pour rester calé sur la série. Clairement, l’idée avait quelque chose de fascinant.

Un monde de SF post-apo assez classique, un dispositif bien moins banal

Côté décor, Defiance racontait une Terre post-apocalyptique remodelée par des technologies de terraformation et habitée par de multiples nouvelles espèces, aliens ou créatures mutées. L’action se concentrait sur une petite ville bâtie sur les ruines de St. Louis, ancien champ de bataille entre humains et visiteurs venus d’ailleurs.

Le récit suivait le nouveau maire de cette ville. Rien de honteux, mais rien de renversant non plus. Disons que la série semblait surtout solide dans son habillage, une sorte de western à la Gunsmoke avec des aliens, là où la vraie singularité venait de la mécanique transmedia.

Pourquoi l’expérience n’a pas vraiment tenu

Mais une bonne idée ne suffit pas. La série n’a jamais trouvé l’audience nécessaire pour soutenir une machine aussi coûteuse, et le jeu a vite été plombé par des bugs et divers soucis techniques, relevés notamment par Digital Spy.

En 2015, après trois saisons, Variety rapportait l’annulation du show sur fond d’audiences trop faibles et, vraisemblablement, de budget lourd à porter. Résultat ? Le projet perdait sa moitié la plus visible.

Une mort, puis une autre, puis un retour sur PC

Le jeu, lui, a continué plus longtemps. Trion a même poussé une grosse mise à jour, Dark Metamorphosis, un an après la fin de la série, en la présentant comme une sorte de quatrième saison. Puis une version revue est arrivée en 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One.

Ensuite, nouveau coup d’arrêt. En 2021, Gamigo a fermé les serveurs. Et pourtant, l’histoire ne s’est pas arrêtée là. En 2025, Fawkes Games a récupéré les droits du jeu et l’a relancé sur PC. Tous les achats passés ont été effacés, les joueurs ont dû repartir de zéro, mais le modèle free-to-play est resté.

Ce n’était ni un triomphe, ni un modèle industriel à copier tel quel. Mais pour une IP originale, hors franchise pré-vendue, tenter un tel montage entre télévision et jeu vidéo, c’était quand même sacrément en avance sur son époque.