DeepL rachète Mixhalo pour mieux traduire les événements en live

Le spécialiste allemand de la traduction met la main sur Mixhalo, startup audio en temps réel. L’idée est simple, mais costaud : s’imposer enfin dans le live.

En bref DeepL étend ses technologies de traduction vers l’audio en temps réel et les événements live, avec le rachat de Mixhalo.

Mixhalo, initialement pensé pour améliorer le son en concert, s’est diversifié vers les événements sportifs et professionnels, en fournissant de la traduction et de l’audio en direct.

L’acquisition est stratégique : DeepL renforce son offre temps réel et sa présence aux États-Unis, tandis que Mixhalo bénéficiait déjà de ses technologies et cherchait un partenaire solide face à la concurrence.

Le vrai sujet, ce n’est pas juste un rachat de plus. Avec Mixhalo, DeepL se donne surtout une porte d’entrée crédible dans les événements en direct, là où la traduction vocale doit marcher tout de suite, dans le bruit, à distance, sans bricoler avec son smartphone. Et ça, pour une boîte longtemps identifiée au texte, ce n’est pas un petit virage.

DeepL veut passer du texte à la scène

Depuis quelques années, DeepL pousse ses produits voix. En 2024, l’entreprise a lancé la traduction voix-vers-texte dans plus de 33 langues. Puis, en avril 2026, elle a ajouté une suite voix-vers-voix pensée pour des cas très concrets, comme les réunions multilingues. Le rachat de Mixhalo prolonge cette logique, mais dans un terrain plus exigeant, celui du live.

Jarek Kutylowski, patron de DeepL, explique que Mixhalo servira à la fois de solution et de vitrine. En gros, la plateforme doit montrer comment la techno de DeepL tient en temps réel, sur place, pendant des conférences où les gens sont vraiment dans la salle. Dit comme ça, c’est très malin. Le produit devient sa propre démo.

Mixhalo n’est plus juste une histoire de concerts

À l’origine, Mixhalo n’avait pas ce positionnement-là. La startup a été fondée en 2016 par le guitariste et compositeur d’Incubus Mike Einziger, la violoniste Ann Marie Simpson-Einziger et Vik Singh, aujourd’hui CEO. Son pitch de départ visait surtout une meilleure écoute pour les spectateurs de concerts.

Mais la boîte a évolué. Elle fournit désormais de l’audio en direct pour le sport et d’autres événements live, avec ce problème très concret que tout le monde a déjà vu en salon ou en keynote, des gens qui tentent de capter une traduction sur leur téléphone, depuis le fond de la salle, avec un résultat souvent bancal. Pour soutenir cette montée en puissance, Mixhalo a levé plus de 34 millions d’euros auprès de Fortress Investment, Founders Fund, Defy Partners et Cowboy Ventures.

Une acquisition logique, et pas sortie de nulle part

Le plus intéressant, c’est que Mixhalo utilisait déjà DeepL comme principal fournisseur de traduction. Vik Singh raconte que le contact s’est fait presque naturellement, après un dîner clients où il s’est retrouvé à côté de Sebastian, le CTO de DeepL. Il résume ça ainsi : « La conversation avec DeepL s’est faite très naturellement », avant d’expliquer que les recoupements sont vite apparus entre l’événementiel, l’API et la couche applicative.

Il y a aussi une raison plus défensive. Singh dit que la multiplication des modèles vocaux aidait Mixhalo à comparer et intégrer plusieurs approches, mais que la croissance de ces acteurs allait finir par empiéter sur son terrain, surtout sur les prix. Résultat, se rapprocher d’un partenaire déjà en place avait du sens.

Et pour DeepL, l’opération dépasse le produit. En rachetant la société de San Francisco, le groupe ouvre aussi un bureau dans la Bay Area pour muscler sa présence aux États-Unis. Pas anodin quand Mixhalo croise déjà des rivaux comme Wordly AI et Palabra. Le live devient un vrai front.