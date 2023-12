Découvrez tous les personnages confirmés pour Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon Ball: Sparking! Zero marque la suite de la série Budokai Tenkaichi en reprenant son emblématique catalogue de personnages.

Un nouveau Budokai Tenkaichi pour la licence Dragon Ball

Le monde du jeu vidéo s’apprête à accueillir un nouveau membre dans la famille Dragon Ball. Dragon Ball: Sparking! Zero, quatrième opus de la série Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, a été annoncé lors des Game Awards 2023. Ce nouvel jeu DBZ promet de ravir les fans en reprenant l’immense liste de personnages jouables emblématiques de la série.

Une première bande-annonce prometteuse pourDragon Ball: Sparking! Zero

La bande-annonce de Dragon Ball: Sparking! Zero, bien que courte, a déjà laissé entrevoir un grand nombre de personnages. En à peine plus d’une minute, 16 personnages de l’univers de Dragon Ball ont été confirmés. Parmi eux, Goku, personnage principal de la série, apparaît en premier, vêtu de son célèbre kimono orange et bleu et atteignant l’état de Super Saiyan Blue.

Des personnages emblématiques

Parmi les autres personnages confirmés, on retrouve Vegeta, rival de Goku et prince des Saiyans, qui parvient également à atteindre le statut de Super Saiyan Blue. Frieza, l’un des méchants les plus emblématiques de Dragon Ball, fait également son apparition. Il est possible que d’autres personnages cultes de la série, tels que Broly, Piccolo, Krillin, Tien, Yamcha, Trunks, les androïdes 17 et 18, Cell, Mr. Satan, Majin Buu, Bergamo et Jiren, soient également présents.