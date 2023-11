Découvrez comment cette montre connectée se passe de recharge !

Aussi utiles que puissent être nos smartwatches aujourd'hui, elles restent toujours trop tributaires de leur batterie. Et s'il était possible d'avoir une montre connectée qui n'a pas besoin d'être rechargée ?

L’éternel défi de l’énergie

Dans un monde de plus en plus technologique, un obstacle majeur persiste : le besoin de puissance pour nos appareils. Quels que soient les progrès réalisés en matière de batteries, ces dernières ont toujours besoin d’une source d’énergie constante afin d’être rechargées.

La Matrix PowerWatch : une rupture dans le statu quo

Toutefois, une exception notable à cette règle est la smartwatch PowerWatch de Matrix. De prime abord, cette montre sportive semble tout à fait ordinaire. Pourtant, elle dissimule une caractéristique fascinante : elle n’a jamais besoin d’être chargée.

Digressons un instant sur le mécanisme de fonctionnement. Lors du lancement de la campagne de financement participatif de la PowerWatch en 2017, Matrix avait pour slogan : “Powered by You”, c’est-à-dire alimenté par vous. Un slogan qui n’avait rien de la fanfaronnade marketing : en effet, la PowerWatch tire son énergie de la chaleur corporelle de son porteur.

Une batterie innovante, mais à portée limitée

Plus précisément, la montre génère de l’électricité à partir du différentiel de température entre la chaleur corporelle et l’humidité ambiante. Toutefois, loin de la représentation d’une future totale indépendance énergétique, le système de batterie de la PowerWatch est plus une nouveauté qu’une avancée majeure pour l’instant. Tout d’abord, l’énergie produite n’est suffisante que pour alimenter les fonctions de base de la montre. De plus, elle est surtout destinée à ceux qui mènent un mode de vie actif, fonctionnant de façon optimale lorsque leur peau est chaude dans un environnement relativement frais.