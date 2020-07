Death Stranding : un trailer de lancement pour la version PC

L'éditeur 505 Games et le studio Kojima Productions ont dévoilé la bande-annonce de lancement de la version PC de Death Stranding.

Death Stranding sur PC est officiellement disponible via Steam et l’Epic Games Store : “Le légendaire créateur de jeu vidéo Hideo Kojima revient avec une nouvelle expérience unique en son genre. Sam Bridges affronte un monde totalement transformé par le Death Stranding. Transportant les vestiges dissociés de notre futur, il s’embarque dans une aventure pour reconstruire un monde détruit. Avec les comédiens Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux et Lindsay Wagner. Parmi les caractéristiques réservées à la version PC, il y aura une fréquence d’images élevée, un mode photo, la prise en charge d’écrans ultra-larges, une résolution en 4K et diverses améliorations graphiques, dont le DLSS 2.0 de Nvidia. Du contenu issu de la licence Half-Life de Valve Corporation sera également de la partie.”

A noter que jusqu’au 29 juillet prochain, Death Stranding est offert pour l’achat d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060, 2060 SUPER, 2070, 2070 SUPER, 2080, 2080 SUPER ou 2080 Ti. L’offre est aussi valable sur de nombreux PC, ordinateurs portables et tours.

Le trailer de lancement de Death Stranding sur PC

“Comparé à la version PS4, la résolution et le framerate ont été améliorés. Mais la plus grosse surprise qu’auront les joueurs, c’est probablement le support des écrans ultrawide 21:9. Cela étend la perspective horizontale pour vous permettre de plonger dans le jeu et profiter d’une meilleure immersion. Également, lorsque vous avez cette perspective horizontale plus large, vous pouvez voir plus d’ennemis et mieux voir où aller, car les informations sont plus lisibles“, explique Yoji Shinkawa, directeur artistique de Kojima Productions. “J’ai parlé des écrans ultrawide, mais leur intérêt n’est pas limité à la partie jeu puisque nous avons ajusté les cinématiques afin qu’elles soient visibles en ultrawide sur PC. Donc par rapport à la version précédente, je dirais que c’est comme si vous regardiez un TV drama, alors que cette fois-ci, avec la version PC, ça donne plus l’impression que vous regardez un film au cinéma.”