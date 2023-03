Deadpool 3 : un “rôle double” pour Hugh Jackman

Du Wolverine et du Logan dans Deadpool 3.

Hugh Jackman a annoncé dans une récente interview accordée au Parisien qu’il aura un “rôle double” dans Deadpool 3, ce qui signifie que deux incarnations de Wolverine seront présentes dans ce nouveau film qui misera sur le voyage dans le temps puisque la mort de Logan n’est pas annulée étant donné que l’univers et la chronologie ne sont pas les mêmes dans celui-ci. Les fans des comics peuvent donc s’attendre à voir le Wolverine des X-Men et Logan, le “père” de Laura Kinney alias X-23, dans le troisième film Deadpool qui sortira le 6 novembre 2024 au cinéma.

Le comédien australien Hugh Jackman se prépare d’ailleurs à débuter le tournage de Deadpool 3 aux côtés de l’acteur américain Ryan Reynolds et sous la direction du réalisateur Shawn Levy d’ici la fin de l’été :

Nous sommes amis depuis vingt ans, on s’amuse beaucoup. On tourne dans les prochains mois. C’est pour cela que je suis si content d’être à Paris en ce moment et de pouvoir profiter de la gastronomie française. Parce que très bientôt, je vais devoir me mettre à un régime strict pour me refaire le corps de Wolverine : poulet et brocolis à la vapeur !