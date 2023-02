Deadpool 3 : Emma Corrin intègre le casting et sera une super-vilaine

Marvel mise sur la comédienne britannique Emma Corrin pour faire face à Deadpool et Wolverine.

Emma Corrin va incarner un méchant dans Deadpool 3 qui est le premier film de la licence dans lequel Marvel Studios travaille main dans la main avec Ryan Reynolds et l’équipe en charge des nouvelles aventures de l’anti-héros Wade Wilson. L’implication de Kevin Feige dans Deadpool 3 intervient après qu’il ait contribué à la refonte du Spider-Man de Sony. A noter que Shawn Levy est à la réalisation, sachant que Paul Wernick et Rhett Reese reviennent pour écrire le scénario. Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin ont écrit une ancienne version du script.

New addition to the family! The Deadpool family, for clarity. Which is just like a real family except with less swearing… Welcome, Emma Corrin! ⚔️❤️⚔️ pic.twitter.com/LSobi4AqO9 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 14, 2023

Dans le viseur de Marvel depuis les fêtes de fin d’année, Emma Corrin est principalement connue pour le rôle de Lady Diana Spencer dans la quatrième saison de la série The Crown de Netflix, qui lui a valu des Golden Globe et des Critics Choice Awards ainsi que des nominations aux Screen Actors Guild Awards et aux Emmy Awards. Même si elle n’apparaît pas dans la saison la plus récente, elle est difficile à manquer en 2022, avec le drame My Policeman d’Amazon présenté pour la première fois au Festival du film de Toronto et la coproduction Netflix-Sony de Lady Chatterley’s Lover présentée à Telluride.

Hugh Jackman se prépare pour Deadpool 3

Pour reprendre le rôle de Wolverine dans Deadpool 3, Hugh Jackman dit qu’il a six mois pour se mettre en forme :

J’ai appris qu’il ne faut pas se précipiter. J’ai appris que ça prend du temps. Nous avons donc six mois entre la fin de The Music Man à Broadway et le début du tournage. Et je ne fais pas d’autre travail. Je vais être avec ma famille et m’entraîner. Ce sera mon travail pendant six mois. Et je suis vraiment en forme en ce moment. Le fait de chanter et de danser huit fois par semaine à Broadway m’a permis d’être en forme. Donc, je suis en bonne santé. J’ai un bon point de départ. Et toutes mes excuses, mes amis les poulets. Courir un kilomètre. Et maintenant, commencez à courir, parce que je viens pour vous.