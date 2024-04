Deadpool 3 sème à nouveau le chaos dans la chronologie de l’Univers Cinématographique Marvel

De nouvelles images de Deadpool et Wolverine présentées à CinemaCon pourraient suggérer un lien inattendu avec le final de la saison 2 de Loki. Quelle pourrait être cette mystérieuse connexion ?

Tl;dr Des images de Deadpool & Wolverine suggèrent un lien avec Loki.

La mission multiverselle de Deadpool est en jeu.

Des indices laissent entendre un préquel à la saison 2 de Loki.

Le rôle de Loki dans la mission multiverselle de Deadpool est incertain.

Un aperçu intrigant de Deadpool & Wolverine

Des images inédites de Deadpool & Wolverine, dévoilées lors de la CinemaCon, soulèvent des questions sur la place du film dans la chronologie du MCU. Non seulement le costume et le masque de Wolverine sont fidèles à ceux du comic, mais neuf minutes entières de Deadpool & Wolverine ont été projetées. Ces images ne révèlent pas grand-chose de plus que la première bande-annonce, mais elles laissent entrevoir une mission multiverselle de Wade Wilson avec la TVA.

Une connexion avec Loki ?

La séquence de Deadpool & Wolverine montre Wade Wilson, en vendeur de voitures, aspirant à retrouver ses jours de super-héros. Lors de son anniversaire, des agents de la TVA viennent le prendre en otage. L’agent Paradox explique à Deadpool la mission de l’organisation : protéger la Sacred Timeline, qui a besoin de vengeurs. Cette explication rejoint ce qui a été établi dans les saisons 1 et 2 de Loki. Cependant, la mention explicite de la Sacred Timeline pourrait cacher une implication secrète.

Loki, le manipulateur du temps

Dans le dernier épisode de la saison 2 de Loki, le dieu de la malice a décidé de réorganiser la Sacred Timeline pour la sauver. Il a utilisé ses mains pour transformer l’ensemble des timelines en un arbre gigantesque, à l’image de l’Yggdrasil de sa culture. Si l’agent Paradox parle de l’original Sacred Timeline, il se pourrait qu’il demande à Deadpool d’empêcher Loki de la réorganiser.

Un avenir incertain

Il est possible que les actions de Deadpool, sur ordre de Paradox, déclenchent davantage de chaos au sein de la TVA et de ses timelines. Seuls les futurs trailers de Deadpool & Wolverine confirmeront si les actions de Loki ont un impact sur la mission multiverselle de Deadpool.