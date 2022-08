Dead Island 2 existe et arrivera le 3 février 2023

Dead Island 2 existe et arrivera le 3 février 2023Une très jolie surprise pour les fans du genre. Quelques nouveautés très intéressantes au menu.

Dead Island 2 arrive. Le jeu de rôle tant attendu qui vous fera tuer du zombie à tout va doit arriver sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia et PC via l’Epic Games Store le 3 février 2023. Deep Silver a montré quelques images de cette suite pleine d’hémoglobine avec un trailer cinématique et une vidéo de gameplay durant la présentation Opening Night Live de la Gamescom.

Dead Island 2 proposera six personnages jouables avec des voix et des traits uniques, et toute l’histoire se déroule à Los Angeles. Le jeu est aussi réalisé comme une véritable lettre d’amour aux films d’horreur cultes et aux anciennes créations de Hollywood : une histoire brouillonne, mais dense, des éléments de RPG classique et un mode coopération jusqu’à 3 joueurs. Les six personnages principaux sont personnalisables et un tout nouveau système de compétences permet aux joueurs d’ajuster leurs capacités à la volée. Il y a aussi des dizaines de types de zombies différents à éliminer.

Une très jolie surprise pour les fans du genre

Dead Island 2 est la suite directe du jeu original de 2011, bien qu’il y ait eu quelques petits épisodes dans la sérei. Le jeu avait été annoncé en 2014 et a connu bien des péripéties depuis lors, victime de nombreuses ventes de studios et autres changements d’équipes. Aujourd’hui, il est en chantier chez Dambuster Studios, de Deep Silver, qui a notamment travaillé sur Homefront : The Revolution.

Quelques nouveautés très intéressantes au menu

Et de manière assez inattendue, Dead Island 2 sera le premier jeu à utiliser le Alexa Game Control, un service d’Amazon qui permet aux joueurs d’utiliser la voix en plein jeu et voir ce dernier effectuer les actions appropriées. C’est en tous les cas l’idée. Vous n’aurez pas besoin d’un appareil Echo pour utiliser les commandes vocales dans Dead Island 2, un simple casque avec microphone intégré suffit. Et vous n’aurez pas non plus à commencer vos phrases par “Alexa”. La technologie répondra à certaines phrases clef, comme “prends ma meilleure arme” ou “où est l’établi le plus proche ?” Vous pourrez aussi manipuler des hordes de morts-vivants en disant “hey zombie”, ce qui devrait être vraiment sympa.