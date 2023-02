Dead Island 2 : Deep Silver avance la date de sortie

Officiellement gold, Dead Island 2 sortira finalement avec une semaine d’avance.

Reporté à de nombreuses reprises à cause d’un développement chaotique entraînant un changement de studio par trois fois (Yager Development, Sumo Digital, Dambuster Studios), Dead Island 2 est enfin prêt à partir à l’impression pour être commercialisé dans le monde entier. A noter que certains bugs seront encore à corriger via des mises à jour disponibles dès le lancement.

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it's coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS

— Dead Island (@deadislandgame) February 13, 2023