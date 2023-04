Dead Island 2 atteint le million de ventes en trois jours

Deep Silver et Dambuster Studios annoncent avoir vendu plus d’un million d'exemplaires de Dead Island 2 lors de son premier week-end de commercialisation sur consoles et PC.

Disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store prés de dix ans après avoir été dévoilé pour la première fois à l’E3 2014, Dead Island 2 franchit d’ores et déjà le cap du million de ventes. Pour mémoire, cet action-RPG à la première personne entraîne les joueurs dans une vision infernale de Los Angeles (ou HELL-A). Afin de devenir le tueur de zombies ultime, ils devront massacrer d’innombrables ennemis dans les moindres détails sanglants avec l’aide de Jacob, Amy, Ryan, Carla, Bruno ou Dani.

HELL-A welcomed over a million Slayers during its launch weekend.

That's mind-blowing. Thank you! #DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/zcowIPTM3C — Dead Island (@deadislandgame) April 24, 2023

Dead Island 2 en quelques chiffres :

11 millions d’heures jouées

28 millions de joueurs morts, soit deux fois plus que le nombre d’habitants de Los Angeles

45 millions de zombies tranchés en deux

756 millions de démembrements

1,1 milliard de zombies massacrés

Le trailer de lancement de Dead Island 2

Deep Silver précise :

Tuer des zombies n’a jamais été aussi fun et les joueurs ont de quoi se défouler grâce au système de démembrement gore à souhait. Pour aider à commettre ce carnage, Dead Island 2 offre des tonnes d’armes, de modes et de capacités, permettant une personnalisation totale et des possibilités infinies. Il existe une douzaine de types de zombies bien distincts, chacun avec ses propres mutations, attaques et variations. Si jamais les joueurs ont besoin d’un coup de main, le mode co-op (jusqu’à trois joueurs) assure un séjour sans accroc à la cité des Anges.