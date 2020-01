Daybreak Game se divise en trois studios pour exploiter ses principales franchises

En pleine restructuration depuis de nombreux mois, Daybreak Game a décidé de créer Dimensional Ink Games, Darkpaw Games et Rogue Planet Games par le biais de l'initiative "Franchise First".

Anciennement connu sous le nom de Sony Online Entertainment, Daybreak Game va devenir un simple éditeur pendant que les structures Dimensional Ink Games, Darkpaw Games et Rogue Planet Games vont pleinement s’occuper des licences DC Universe Online, EverQuest et PlanetSide : “Les responsables de ces jeux ont vu leur rôle s’étendre à celui de chef de studio et, en particulier dans le cas d’Austin, ils s’emploient activement à recruter du personnel supplémentaire pour leurs équipes. Ils constituent désormais leurs propres unités commerciales, alors qu’ils n’étaient auparavant qu’un seul studio Daybreak avec des bureaux à San Diego et à Austin.”

Daybreak Game – Franchise First : une identité, une communauté et une culture unique

Dimensional Ink Games (Austin) : Sous la direction du vétéran Jack Emmert, le studio poursuivra son travail sur DC Universe Online, tout en développant un nouveau MMO

Darkpaw Games (San Diego) : Dirigé par Holly Longdale, le studio continuera à soutenir les jeux EverQuest tout en développant de nouvelles technologies

Rogue Planet Games (San Diego) : Avec le producteur exécutif Andy Sites comme responsable, le studio continuera à travailler sur la franchise PlanetSide, tout en créant de nouvelles expériences uniques dans l’espace. Un nouveau projet est en cours de développement

“La création d’expériences MMORPG emblématiques a toujours été l’élément vital de Daybreak“, a déclaré Jack Emmert (City of Heroes, Neverwinter, Star Trek Online). “Nous avons l’intention de poursuivre cet héritage et de développer le catalogue de nos studios dans le futur. Que ce soit DC Universe Online, EverQuest, EverQuest 2, PlanetSide 2 ou nos futurs projets, nous offrirons aux joueurs des expériences fantastiques pour les années à venir.”

DC Universe Online, EverQuest et PlanetSide : les licences fortes de Daybreak Game en vidéos