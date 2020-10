Cyberpunk 2077 va quand même arriver avec du retard, un report de dernière minute est annoncé

Malgré la fin de son développement, la date de sortie de Cyberpunk 2077 est encore repoussée.

Les joueurs du monde entier comme les développeurs de CD Projekt RED ont appris la mauvaise nouvelle en même temps… Le lancement de Cyberpunk 2077 passe désormais du 19 novembre au 10 décembre prochain. Adam Badowski, directeur du studio polonais, et Marcin Iwinski, cofondateur de la structure basée à Varsovie, ont tenté de justifier ce nouveau report via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux : “Il y a probablement beaucoup d’émotions et de questions dans votre tête, alors, avant tout, veuillez accepter nos humbles excuses. Le plus gros défi pour nous est de sortir un jeu sur la génération actuelle, la next-gen et les PC au même moment, ce qui requière de préparer et tester 9 versions (Xbox One/X, compatibilité Xbox Series S/X, PS4/Pro, compatibilité PS5, PC, Stadia…) tout en travaillant à la maison. Depuis que Cyberpunk 2077 a évolué en devenant un jeu next-gen en cours de route, nous devons nous assurer que tout marche bien et que chaque version fonctionne correctement. Nous sommes conscients que cela peut paraitre irréaliste quand nous annonçons que 21 jours feront la différence sur un jeu si massif et complexe, mais ce sera le cas. Certains d’entre vous doivent aussi se demander ce que cela veut dire alors que nous avons dit que nous avions atteint la version gold il y a quelque temps. Passer la certification, ou passer gold, veut dire que le jeu est prêt, peut être terminé, et possède tout son contenu. Mais cela ne peut pas dire que nous arrêtons de travailler dessus pour améliorer sa qualité. Au contraire, c’est le moment où de nombreuses améliorations sont faites, qui seront ensuite distribuées avec le patch day one. C’est cette période que nous avions sous-estimée. Nous sentons que nous avons un jeu incroyable dans les mains et sommes prêts à prendre toutes les décisions, y compris les plus difficiles, si cela amène à sortir un jeu avec lequel vous allez tomber amoureux.”

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Des fonctionnalités retirées de Cyberpunk 2077, les explications de CD Projekt RED

Miles Tost, level designer chez CD Projekt RED, revient sur la décision du studio polonais de supprimer plusieurs features comme courir sur les murs, personnaliser des véhicules ou encore faire appel au compagnon Spiderbot “Flathead” avec la classe Techie dans Cyberpunk 2077 : “Le retrait de certaines fonctionnalités et la révision de la portée d’un jeu sont des aspects tout à fait normaux du développement. Vous pouvez en être témoin de manière très directe avec notre jeu, car nous avons volontiers cédé aux souhaits de la communauté et nous vous avons montré la démo de 2018. Pensez au fait que nous étions alors à plus de deux ans de la sortie. Bien sûr, nous itérons et changeons des choses et nous avons aussi des idées qui semblent géniales sur le papier mais qui finissent par ne pas bien fonctionner dans le jeu avec toutes les autres fonctionnalités. Avec The Witcher 3, nous avons aussi coupé une tonne de choses, mais au final, tout cela a amélioré le jeu – maintenant je comprends, c’est décevant pour tout le monde quand cela arrive et aussi difficile à comprendre sans tout le contexte de l’environnement de développement, mais dans ce cas je vous demande juste de me faire confiance. Il suffit de regarder les histoires de tant d’autres jeux que vous pourriez apprécier. Croyez-moi quand je vous dis que pendant leur développement, certaines fonctionnalités que vous aimiez ont également été supprimées et que vous les appréciez encore aujourd’hui, peut-être même à cause de ces coupes. En fin de compte, il s’agit de savoir à quel point le jeu et ses systèmes vous procurent du plaisir et nous faisons de notre mieux pour que ce soit une expérience aussi formidable que possible. Parfois, pour cela, il faut prendre des décisions difficiles et cette fois-ci, vous étiez là pour en être témoin. Si vous vous inquiétez de la quantité de contenu sur notre jeu, ne le faites pas. Nous sommes notoirement mauvais pour juger de la durée de nos jeux (je me souviens que nous estimions que les joueurs complèteraient The Witcher 3 en un centaine d’heures), donc nous essayons de ne plus le faire. Mais je ne peux que continuer à dire ce que j’ai déjà dit dans le passé… vous n’avez encore rien vu.“