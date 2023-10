CTRL-U : une aventure de science-fiction avec du parkour

Stone Shelter dévoile CTRL-U.

Dans CTRL-U du studio italien Stone Shelter, les joueurs incarnent Kyle (KY-13 Auxiliary Unit), un androïde très avancé dont l’agilité lui permet d’atteindre rapidement n’importe quelle zone d’une immense usine industrielle. Pour résoudre une variété de problèmes imprévus, son bras droit est équipé d’une structure modulaire qui lui permet de monter une variété d’outils, mais aussi d’armes, pour les problèmes les plus complexes.

Un trailer pour CTRL-U

Tout au long de l’aventure de CTRL-U, les joueurs s’appuieront sur un arsenal d’outils et d’armes de plus en plus important pour résoudre les problèmes et éliminer ceux qui se dressent entre eux et leur objectif.

Les graphismes de CTRL-U s’appuient sur un rendu artistique mêlant des éclairages réalistes et des matériaux peints à la main afin de créer un impact visuel reconnaissable et distinctif. CTRL-U sortira exclusivement sur PC via Steam à une date de sortie inconnue.