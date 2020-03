Cryptomonnaie : Binance va racheter CoinMarketCap

Deux géants réunis dans un seul porte-feuille qui compte d'ores et déjà quatre autres entreprises et l'élève au rang de monopole et de référence.

Plate-forme de référence, Binance permet d’échanger plus de 100 crypto-monnaies et est d’ores et déjà considérée comme la plus grande bourse de cryptomonnaie au monde en termes de volume de transactions, alors qu’elle n’a été fondée qu’en 2017. De plus, le site fondé par Changpeng Zhao ne se repose pas sur ses lauriers et a fait quatre acquisitions pour étendre son influence et constituer ce qui ressemble à une logique d’écosystème. La dernière en date est DappReview, qui catalogue et évalue les Dapps ou “Decentralized Apps” qui utilisent la blockchain, dont l’influence va bien au-delà des crypto-monnaies. Un mois auparavant, c’était autour de la bourse de crypto indienne WazirX de passer dans l’escarcelle de Binance, pour un montant estimé entre 5 et 10 millions de dollars. En septembre 2019, Binance avait fait l’acquisition de JEX, qui propose la négoce de contrats à terme et de dérivés pour trois valeurs (USDT/BTC, USDT/ETH et USDT/EOS), et en 2018 pour son premier achat, elle faisait l’acquisition de Trust Wallet, un portefeuille de cryptomonnaie mobile.

Cinquième acquisition pour Binance

Binance ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. On apprend aujourd’hui via Decrypt.co que le site est pressenti pour faire l’acquisition de CoinMarketCap, un site fournissant des données sur le cours de l’ensemble des valeurs, pour 400 millions de dollars. Véritable référence du secteur elle aussi, elle a une audience de plus de 37 millions de visiteurs uniques chaque mois. Si le processus en est à sa dernière étape, il est remis en question par Eugene Ng, directeur des ventes à Matrixport et ancien négociant à la Deutsche Bank, qui estime qu’une participation de Binance plutôt qu’un achat serait plus censé, afin de ne pas risquer une centralisation.

Un scepticisme unilatéral

La remise en cause de l’indépendance de CoinMarketCap et de son index neutre est également soulevé par Jeroen Hesp, responsable du développement commercial chez Citizen, qui estime de son côté que Binance pourrait fausser les données et les publicités de la plateforme vers leur propre jeton et ceux de l’Initial Exchange Offering. Le scepticisme semble le sentiment dominant des experts, qui craignent un manque de transparence et ne comprennent pas ce qu’aurait précisément à gagner Binance dans cette acquisition.

