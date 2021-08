Crimson Desert n’arrivera pas cet hiver, la sortie est repoussée à une période inconnue

Les développeurs du studio sud-coréen Pearl Abyss ont besoin de plus de temps pour ajouter de nouvelles idées dans Crimson Desert.

Prévu à l’origine pour l’hiver prochain sur consoles next-gen et PC suite à un reveal lors de la dernière édition des Game Awards, l’ambitieux Crimson Desert va finalement se faire désirer pendant un bon moment puisqu’il est maintenant décalé à une date de sortie indéterminée : “Nous travaillons actuellement d’arrache-pied au développement du jeu, qui évolue rapidement avec de nouvelles aventures et des expériences passionnantes. Cependant, nous avons décidé que nous devions nous consacrer à l’ajout de nouvelles idées pour proposer un jeu encore plus profond et plus enrichissant. Par conséquent, afin de créer la meilleure expérience possible, tout en assurant la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le développement, nous avons décidé de retarder la sortie. Nous vous fournirons un calendrier actualisé à l’avenir. Nous vous remercions pour votre soutien continu. Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, la meilleure santé possible, et nous continuerons à travailler dur pour vous retrouver tous bientôt à Pywel.”

Du gameplay pour Crimson Desert

Crimson Desert se présente comme un action-RPG qui combine des éléments de jeux narratifs avec des fonctionnalités multijoueur en ligne. Il prend place sur le continent de Pywel, un monde déchiré par la guerre, avec de nombreux territoires, villes, cultures et religions différents. Pywel est une terre pleine de bouleversements, avec de nombreuses zones, factions et régions qui se battent pour son contrôle.

Pearl Abyss devait prochainement dévoiler de nouvelles informations et d’impliquer les joueurs dans le processus de développement de Crimson Desert, mais le programme a changé. La faute au Covid-19 et surtout à la jurisprudence Cyberpunk 2077 qui est devenue un véritable cas d’école au sein de l’industrie vidéoludique.