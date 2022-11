Corto Maltese : une série live-action sur le marin intrépide est en préparation

StudioCanal, en partenariat avec Canal+, commande une série télévisée inspirée du roman graphique Corto Maltese.

Créée, écrite et produite par Frank Miller (RoboCop, Sin City, Daredevil), l’adaptation en série de Corto Maltese sera également supervisée par Jemma Rodgers (Double Take, Not Safe for Work, The Railway Children Return) et Silenn Thomas (Land of the Dead, The Spiderwick Chronicles, Cursed). Les effets visuels seront confiés à Phil Tippett, qui a notamment travaillé sur les franchises Star Wars et Jurassic Park.

Frank Miller a déclaré :

J’ai découvert Corto Maltese en lisant les livres de Forbidden Planet à New York quand j’étais jeune. Puis, au cours de mes voyages, j’ai étudié et découvert une édition dans un kiosque à journaux à Rome. Les illustrations étaient si expressives et si audacieuses qu’elles sautaient aux yeux sur le papier journal. Je suis tombé sous le charme. C’était plein de magie et d’aventure romantique. Corto Maltese est un fripon qui parvient à parler aux dieux. Pour moi, cela montrait le pouvoir de la bande dessinée où la langue n’est pas une barrière. Depuis, je suis un fan de Corto Maltese. C’est le voyage du héros dans sa forme la plus classique, et je ne pourrais pas être plus honoré de contribuer à apporter à cette série le romantisme, l’héroïsme et le mysticisme sous-jacent qui caractérisent la création du dessinateur italien Hugo Pratt.

Œuvre pionnière du roman graphique, Corto Maltese arrive bientôt sur le petit écran

Corto Maltese est un audacieux capitaine de navire dont les aventures se déroulent au début du 20ème siècle. Ce récit d’aventure richement dessiné mêle fantaisie et réalité. Le marin intrépide a connu certains des personnages les plus influents de la littérature – Jack London, Ernest Hemingway, Butch Cassidy – alors qu’il traversait mers et océans.

Proche collaborateur d’Hugo Pratt, Patrizia Zanotti commente :

Il a apprécié le travail de Frank Miller dès le début, à tel point qu’il l’a publié dans le magazine Corto Maltese en 1988. Ils sont des élèves de la bande dessinée classique américaine comme Milton Caniff, avec leur utilisation des ombres, des encres dramatiques et des coups de pinceau audacieux. Qui de mieux pour réinterpréter le monde d’Hugo Pratt que Frank Miller après tous les personnages et les mondes que le légendaire créateur nous a fait découvrir. Il serait ravi de voir son personnage de Corto Maltese revivre grâce à un auteur qui a la capacité extraordinaire de perpétuer des mythes intemporels en présentant des personnages emblématiques aux nouvelles générations. Il a dit à travers l’un de ses personnages que “rien n’est écrit qui ne puisse être réécrit”. Je crois que personne d’autre que Frank Miller ne pourrait interpréter l’impulsion créative inhérente à cette phrase.