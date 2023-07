Corsair étend sa présence sur le marché des claviers mécaniques en acquérant Drop. Cela pourrait être très bénéfique à la marque.

Corsair espère pouvoir se démarquer de la concurrence sur le marché des claviers en rachetant une marque des plus visibles. L’entreprise a en effet acquis Drop, anciennement Massdrop, connue pour ses claviers mécaniques personnalisables et ses switches. Cela permettra à Corsair de “faire évoluer de manière significative” la gamme de claviers Drop tout en créant de nouveaux produits pour ses marques maison, y compris Elgato.

Drop continuera d’exister en tant que marque dans la famille Corsair et honorera toutes les commandes et le support en cours. Corsair n’a pas révélé les termes financiers de l’accord. Dans un message aux utilisateurs, le PDG de Drop déclarait que sa société continuerait de collaborer avec “la communauté”, mais qu’elle pourra bien mieux servir les clients en dehors des États-Unis.

Cette stratégie n’est pas surprenante. Les gamers et autres ont créé une large demande pour les claviers personnalisés avec des touches, un éclairage et des switches personnalisés. Il est possible d’avoir un clavier tout à fait unique qui s’harmonise parfaitement avec le look de votre setup tout en offrant le style de frappe que vous préférez. L’acquisition de Drop donne à Corsair la possibilité d’accroître rapidement sa présence sur ce marché, en s’évitant de devoir dégager ses propres ressources, ou en devant faire face à Drop.

Il faut dire que la concurrence est rude dans cette catégorie. En plus de Drop, des sociétés comme Keychron, KBDFans et Mode, déjà bien établies, proposent moult options de personnalisation. Et ceci sans compter les fabricants de clavier qui propose un certain niveau de personnalisation, sans autant de flexibilité cependant. Corsair n’est pas certain de dominer le marché, mais ce rachat pour l’aider à faire sa place là où des poids lourds comme ASUS et NZXT pèsent de plus en plus.

Ceci pourrait aussi aider Corsair à introduire la personnalisation sur ces segments où elle est encore rare. Les streamers de jeux vidéo et autres créateurs ont souvent des setup très élaborés, mais leur équipement (comme les decks de contrôle et les microphones) offrent rarement un niveau équivalent de personnalisation. Elgato pourrait grandement en profiter.