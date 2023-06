Elgato rend son application Stream Deck gratuite

L'application mobile Stream Deck qui permet d'émuler le périphérique du même nom passe en version gratuite jusqu'à 6 boutons.

Elgato, fournisseur leader de périphériques et de logiciels destinés aux créateurs de contenu, a annoncé aujourd’hui un changement majeur concernant l’application de son célèbre Stream Deck, Stream Deck Mobile. L’application Stream Deck Mobile permet de transformer n’importe quel smartphone en une interface de productivité portable. Avec la mise à jour d’aujourd’hui, Stream Deck Mobile peut être utilisée gratuitement pour jusqu’à six touches, avec un iPhone ou un iPad. Les autres changements de l’application offrent aux utilisateurs plusieurs manières de contrôler leurs applications préférées et de personnaliser la configuration.

Avec son modèle d’application “freemium”. Les utilisateurs peuvent tirer le meilleur de Stream Deck sur leur smartphone gratuitement – avec six touches, des actions illimitées et des centaines de plugins pour les applications populaires. Une souscription Pro en option où l’achat permettent de profiter de fonctionnalités avancées comme les dispositions et les arrière-plans personnalisés et jusqu’à 64 touches.

La personnalisation est au cœur de la mise à jour d’aujourd’hui. Les utilisateurs peuvent passer du mode sombre au mode clair, contrôler la rotation du pavé numérique et explorer les plugins et profils de communauté sur l’Elgato Marketplace. Avec Stream Deck Mobile Pro, ils peuvent même changer le nombre et la disposition des touches – et personnaliser l’apparence des applications avec des coques personnalisées ou des images provenant de leur médiathèque.

“Stream Deck est bien plus qu’un appareil physique”, explique Christiane Göhring, Responsable de l’équipe de développement mobile chez Elgato. “Il s’agit d’un écosystème puissant qui permet à des millions d’utilisateurs de travailler avec pratiquement n’importe quel flux de travail. Avec cette mise à jour, nous sommes ravis d’apporter la même technologie à l’espace virtuel, rendant plus facile que jamais pour tous de rationaliser les tâches et de gagner du temps en utilisant l’iPhone ou l’iPad qu’ils connaissent et apprécient déjà – et ce, gratuitement.”

Stream Deck Mobile est téléchargeable sur l’App Store d’Apple pour les appareils iOS et iPadOS. La version payante de Stream Deck Mobile Pro est disponible avec une souscription mensuelle (2,99 $), une souscription annuelle (24,99 $) ou via un achat à vie (49,99 $).