Les LED Nanoleaf savent désormais se synchroniser avec les produits gaming Corsair

Nanoleaf se synchronise désormais avec les produits Corsair, pour aller encore plus loin dans les effets lumineux.

Nanoleaf, connu pour ses luminaires muraux modulables, s’est rapprochée du spécialiste de l’accessoire gaming Corsair pour permettre à votre configuration d’être plus immersive et plus colorée. Une nouvelle intégration baptisée Nanoleaf x CORSAIR offre désormais la possibilité aux utilisateurs de synchroniser les lumières intelligentes de Nanoleaf avec les explosions, actions et sons divers dans vos jeux.

Cette intégration fonctionne avec la grande majorité des périphériques de Corsair, y compris les claviers, souris de gaming et autres casques. Tout, ou presque tout ce que vous pouvez faire avec votre clavier ou vos accessoires lumineux pour PC, vous pourrez en programmer les effets sur votre mur en utilisant les apps Nanoleaf ou Corsair iCue sur votre desktop. Pour vous faire saliver, sachez qu’il y a déjà quelques effets sympathiques, comme “Rainbow Wave” ou “Rain”, très similaires à ce que vous pouvez déjà avoir comme effet sur votre clavier.

Pour profiter de cette fonctionnalité très réussie, il faut installer le logiciel iCUE, puis passer sur l’intégration Nanoleaf et ajouter Nanoleaf à l’éclairage iCUE. À ce stade, tout fonctionnera parfaitement à l’unisson et vous offrira “un éclairage synchronisé sur toute votre configuration”, selon Nanoleaf.

Pour aller encore plus loin dans les effets lumineux

Nanoleaf propose à la vente de nombreux kits pour les gamers et offre déjà une intégration avec Razer (via Synapse 3) et MSI (via Mystic Light). Travailler avec Corsair et ses périphériques semblait donc une intégration tout à fait naturelle. Outre le fait de pouvoir créer des effets de lumière pour les environnements de jeu, cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d’être toujours plus créatif avec vots éclairages.

Si vous aimez ce genre de touche dans vos configurations, si vous cherchez à impressionner votre monde, dans vos streams ou ailleurs, voilà qui pourrait être très sympathique.