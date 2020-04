Coronavirus : Sony reporte les sorties de The Last of Us 2 et Iron Man VR

Les deux exclusivités PS4 de Sony sont officiellement repoussées à une date encore inconnue à cause des complications logistiques engendrées par la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

Les dernières productions vidéoludiques de Naughty Dog (Uncharted, Jak and Daxter, Crash Bandicoot) et Camouflaj (République) ne seront finalement pas disponibles sur PS4 en mai prochain (elles avaient déjà connu des reports bien avant l’émergence de la pandémie de Covid-19) : “Sony Interactive Entertainment a pris la difficile décision de repousser le lancement de The Last of Us 2 et Marvel’s Iron Man VR jusqu’à nouvel ordre. Au vu de la situation actuelle dans le monde, logistiquement, nous ne pouvons pas offrir aux joueurs l’expérience qu’ils méritent. Pour l’instant, il n’y a pas d’autre report annoncé, mais nous vous tiendrons informés.”

The Last of Us 2, le développement est bientôt terminé

Le studio américain Naughty Dog est triste de devoir reporter la sortie de son dernier jeu en raison du coronavirus, mais rassure les fans concernant l’avancée du développement : “Comme vous venez probablement de le voir, la sortie de The Last of Us 2 a été retardée. Nous sommes sûrs que cette nouvelle vous déçoit autant que nous. Nous voulions tous vous contacter, notre communauté, pour vous donner un peu plus d’informations. La bonne nouvelle est que nous avons presque terminé le développement de The Last of Us 2. Nous sommes en train de corriger nos derniers bugs. Cependant, même en finissant le jeu, nous étions confrontés à la réalité qu’en raison d’une logistique hors de notre contrôle, nous ne pouvions pas lancer TLOU2 selon notre satisfaction. Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse jouer à TLOU2 en même temps, en veillant à ce que nous fassions tout notre possible pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde. Cela signifiait retarder le jeu jusqu’à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques. Nous avons été déçus par cette décision, mais nous avons finalement compris que c’était ce qui était le mieux et le plus équitable pour tous nos joueurs. Nous espérons que ce ne sera pas un long délai et nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons de nouvelles informations à partager. Nous vous souhaitons à tous, à vos familles et à vos amis une excellente santé. Merci d’être des fans incroyables et de votre soutien continu.”

Toujours bien informé, Jason Schreier de Kotaku confirme les informations de Sony : “Une source de Naughty Dog m’explique que le jeu est quasiment terminé et que cette décision a été prise pour des raisons purement économiques et logistiques.”

De nouvelles images pour The Last of Us 2