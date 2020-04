Coronavirus : Rockstar Games va aider plusieurs associations avec des dons

Une partie des bénéfices de GTA Online et Red Dead Online vont être alloués à la lutte contre le nouveau coronavirus.

Suite à la crise du Covid-19 qui touche actuellement le monde entier, le studio américain Rockstar Games a l’intention d’apporter une aide financière à des associations grâce aux revenus de GTA Online et de Red Dead Online : “La communauté est au centre de tout ce que nous faisons. Nous aimons voir les joueurs plongés dans l’exploration de nos mondes virtuels et se connecter les uns aux autres à travers eux. Alors que nos équipes traversent ces moments difficiles, nous voyons nos communautés locales à travers l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l’Inde et au-delà être profondément affectées. Les petites entreprises ont fermé leurs portes et les communautés qui dépendent d’un soutien gouvernemental auquel elles n’ont pas accès vivent un moment compliqué. La route à parcourir sera difficile et nous voulons aider là où nous le pouvons. À partir du 1er avril et jusqu’à la fin mai, 5% de nos revenus provenant des achats dans nos jeux en ligne, GTA Online et Red Dead Online, seront reversés aux efforts de santé liés au Covid-19. Ces fonds seront utilisés pour aider les communautés locales et les entreprises aux prises avec les impacts du nouveau coronavirus, à la fois directement et en soutenant certaines des organisations incroyables qui sont sur le terrain pour aider les personnes touchées par cette crise. À mesure que les choses progressent, nous partagerons davantage ces efforts.”

Les employés de Rockstar Games sont bientôt de retour dans les locaux

Comme de nombreux studios, les membres du studio Rockstar Games travaillent à distance depuis plusieurs semaines. Ils doivent a priori être de retour depuis ce matin dans les locaux, à moins que les pontes décident de renforcer la période de confinement : “Nous avons mis en place des restrictions mondiales sur les voyages fin février, supprimant tous les voyages, sauf dans de très rares cas, et nous avons travaillé avec les dirigeants locaux dans chaque bureau et studio pour prendre les meilleures décisions pour nos employés avec les informations dont nous disposions. Dans le même temps, nous avons planifié la continuité des activités, en veillant à ce que nos employés disposent du soutien et des ressources dont ils ont besoin pour travailler à domicile. Nos équipes informatiques et de sécurité ont étendu nos systèmes de travail à distance, y compris le déploiement de mises à niveau de la capacité VPN, afin que notre travail de développement puisse se poursuivre à domicile, en plus des opérations commerciales standard. À compter d’aujourd’hui, nous avons opéré une transition pour recommander fortement à tous nos employés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie de travailler de chez eux jusqu’au 1er avril, afin de limiter l’exposition potentielle au coronavirus et de minimiser la propagation de la maladie.“