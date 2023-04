Copycat Killer : un thriller dystopique sur un tueur en série à Taïwan

Direction Taipei, la capitale de Taïwan, pour l'adaptation en série de Copycat Killer.

Baséesur le roman à succès de l’auteur japonais Miyabe Miyuki et produite par Hank Tseng avec l’aide de Greener Grass Productions et Nan Fang Films, la série télévisée Copycat Killer de Netflix se déroule dans le Taïwan des années 1990 et suit la poursuite d’un tueur en série qui exploite l’intérêt des médias pour ses meurtres, manipule impitoyablement ses victimes et traite la police et les médias comme des marionnettistes.

En profitant de l’intérêt suscité par le public, un meurtrier, très à l’aise avec les médias, fait d’une affaire policière un véritable spectacle national, alimentant les ragots et la notoriété. Un procureur au caractère bien trempé s’engage à résoudre l’affaire, mais il se rend compte que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être. Pendant ce temps, le tueur se moque constamment de la loi et de la justice en cherchant à détruire la paix et l’ordre dans la société.

Un trailer pour Copycat Killer

Copycat Killer est exclusivement disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Le casting est composé de Masahiro Nakai (Koichi Amikawa), Kanji Tsuda (Hiromi Kurihashi), Takashi Fujii (Kazuaki Takai), Tsutomu Yamazaki (Yoshio Arima), Yoshino Kimura (Shigeko Maehata), Misaki Ito (Mariko Arima), Junnosuke Taguchi (Shin’ichi Tsukada), Yasufumi Terawaki (Shouji Maehata), Eiko Koike (Akemi Kishida), Ma’ako Kido (Kishima, présentateur), Moro Morooka (Shinozaki, policier), Yoko Fujita (Yumiko Takai), Saori Yuki (Kurihashi), Yuuji Tanaka (Tanaka), Hikari Ota (Hikari Ohta), Kumi Nakamura et Michiko Shimizu