Constellation : que s’est-il réellement passé lors de la mission Apollo 18 ?

L'événement survenu lors de la mission Apollo 18 de Henry/Bud dans Constellation demeure mystérieux, bien que la série télévisée diffusée sur Apple TV+ semble avoir laissé plusieurs indices pour éclaircir cette affaire.

La série télévisée Constellation, disponible sur Apple TV+, propose un voyage fascinant à travers des univers parallèles. Mêlant habilement les codes du genre de la science-fiction avec des concepts complexes de physique quantique, la série dévoile progressivement les mystères entourant ses personnages, et notamment Henry et Bud Caldera.

L’acteur Jonathan Banks, connu pour son rôle dans Breaking Bad, offre une performance saisissante en incarnant deux versions alternatives du même personnage. Tout au long de l’intrigue de Constellation, son jeu d’acteur génère de l’intrigue autour de l’histoire confuse de Bud et Henry et de l’impact de leurs missions Apollo 18 sur leurs réalités présentes.

Plusieurs indices dans les premiers épisodes de Constellation suggèrent que Henry et Bud ne se trouvent pas dans leurs univers d’origine. Lors de leurs missions Apollo 18, ils ont échangé leurs places et ont atterri dans l’univers de l’autre. Cet échange a été avantageux pour Henry, tandis que Bud a dû en payer le prix.

En effet, Bud a dû assumer la responsabilité de l’échec de la mission Apollo 18 d’Henry. Bien qu’il ait tout fait correctement, Bud est revenu d’un espace où ses collègues de l’Apollo 18 étaient morts. Henry, quant à lui, a commis des erreurs irréparables dans l’espace, mais est revenu sur Terre en tant que héros.

Bud souhaite faire du mal à Henry car il en a assez de porter le blâme pour ses erreurs. Il est fatigué de penser à ce que sa vie aurait été s’ils n’avaient pas échangé de place avant de revenir de l’espace. Seul le temps dira s’il réussira à se venger d’Henry dans Constellation, mais il semble probable que sa quête de vengeance ne se terminera pas bien pour eux deux.

On en pense quoi ?

Constellation propose une approche innovante et captivante de la science-fiction, en intégrant des concepts de physique quantique. Les personnages de Henry et Bud, interprétés avec brio par Jonathan Banks, offrent une exploration fascinante des univers parallèles et des conséquences de nos actions. La série nous invite à réfléchir sur les notions de responsabilité, de culpabilité et de vengeance, tout en nous tenant en haleine grâce à une intrigue complexe et captivante.