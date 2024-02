Constellation, la nouvelle série Apple TV+ de Peter Harness et Michelle MacLaren

La face cachée des voyages spatiaux est à découvrir avec Constellation.

Tl;dr Constellation est thriller de science-fiction.

La série télévisée suit Jo Ericsson, une astronaute qui rentre sur Terre après un accident spatial.

Peter Harness et Michelle MacLaren dévoilent certains détails sur la création de Constellation.

Constellation est diffusée sur Apple TV+.

Constellation, une série qui défie les genres

La série télévisée Constellation, diffusée dès maintenant sur la plateforme de streaming Apple TV+, plonge les téléspectateurs dans un univers à la fois scientifique et fantastique. Suite à un accident spatial, l’astronaute Jo Ericsson, jouée par Noomi Rapace, est contrainte de rentrer sur Terre. Son retour, loin d’être ordinaire, est marqué par des hallucinations qui semblent annoncer un bouleversement mondial.

Un casting de prestige et une réalisation audacieuse

Outre Noomi Rapace, le casting de Constellation comprend des acteurs de renom tels que Jonathan Banks de Better Call Saul, James D’Arcy, Julian Looman, Lenn Kudrjawizki, William Catlett, Barbara Sukowa, Carole Weyers, Rebecca Scroggs et Henry David. La série, écrite par Peter Harness, ancien de Doctor Who, nous emmène dans un voyage captivant à travers l’identité, la famille et la réalité.

Derrière les coulisses de la création de Constellation

Dans une interview accordée à Screen Rant, Peter Harness et la réalisatrice Michelle MacLaren ont parlé de la genèse de Constellation. Peter Harness a expliqué que l’idée de la série lui est venue après une expérience troublante dans une cabane dans les bois en Suède. Il a entendu le son d’une petite fille perdue dans la forêt, appelant sa mère. Cette image l’a hanté et l’a inspiré lorsqu’il écrivait sur une femme astronaute, une mère, coincée sur l’ISS et tentant de revenir vers sa petite fille.

En ce qui concerne la réalisation, Michelle MacLaren a souligné l’importance de tourner dans des lieux réels. Elle a travaillé en collaboration avec le directeur de la photographie Markus Förderer et le designer de production Andy Nicholson pour créer l’aspect visuel de la série.

À propos de Constellation

Constellation est une aventure spatiale palpitante qui explore les recoins sombres de la psychologie humaine et la quête désespérée d’une femme pour révéler la vérité sur l’histoire cachée des voyages spatiaux et récupérer tout ce qu’elle a perdu.