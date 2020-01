Confederate : la série des réalisateurs de Game of Thrones annulée

Très controversé, le projet de David Benioff et D.B. Weiss est abandonné par HBO malgré trois années de gestation. Encore un coup dur pour le duo de réalisateurs qui a bien du mal à garder la main sur un projet derrière la caméra.

Rattaché à Netflix par un contrat global, le duo de réalisateurs derrière le succès (et la fin calamiteuse) de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, voit projets annulés après projets annulés. Les deux réalisateurs ont signé au mois d’août un contrat avec Netflix à hauteur de 300 millions de dollars pour la création de films et séries, pour une durée de cinq ans. Ils avaient été courtisés pendant 3 mois par pas moins de six studios majeurs. Ce nouvel engagement signait la fin de leur participation à l’élaboration d’une nouvelle trilogie Star Wars. Les fans de Game of Thrones avaient de quoi être amer, le duo ayant choisi de ne pas reconduire le show malgré la volonté de HBO d’aller plus loin pour se concentrer sur la trilogie. Les plus attachés au duo pouvaient encore se raccrocher au projet Confederate, mais le président de HBO, Casey Bloys, a confirmé officiellement à TVLine que la fresque historico-dramatique ne verra jamais le jour.

Une série controversée

Confederate devait être une série de science-fiction qui exposait un monde alternatif de la même façon que la très réussie The Man in the High Castle d’Amazon Studios. Cette uchronie se serait déroulée après la guerre civile où selon le pitch “les États du sud ont réussi à se séparer de l’Union, donnant naissance à une nation dans laquelle l’esclavage reste légal et a évolué en une institution moderne“. Déjà sous le feu des critiques pour l’absence de représentation de la race et de ses problématiques dans leur précédent show, le duo n’était pas perçu comme le mieux placé pour réaliser son idée.

Disney garde la porte ouverte

Malgré l’abandon du projet Star Wars au profit du contrat Netflix, la porte ne leur est pas fermée chez Lucasfilm puisque sa présidente Kathleen Kenned a déclaré que le studio espérait les compter parmi eux à l’avenir lorsque leur emploi du temps est moins complet. Si HBO ne reverra pas la paire de si tôt, il n’est pas impossible que Disney les retrouve les prochaines années.