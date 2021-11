Comment zoomer sur son écran d’iPhone

Zoomer sur l'écran de l'iPhone est une opération extrêmement facile dans la mesure où Apple a intégré une fonctionnalité d'accessibilité dédiée à iOS. Voici comment l'utiliser.

Les personnes âgées qui utilisent un smartphone ou plus généralement celles et ceux qui ont des problèmes de vue peuvent avoir des difficultés à bien distinguer tous les éléments affichés à l’écran sans devoir loucher ou, parfois, utiliser une loupe pour visualiser le texte et les icônes et utiliser l’appareil correctement.

Cela étant dit, la bonne nouvelle, pour les possesseurs d’iPhone, Apple a intégré une fonctionnalité dite d’accessibilité dans iOS pour simplifier l’utilisation de ses téléphones aux malveillants. Si la possibilité de zoomer sur l’écran de votre iPhone lorsque le besoin se fait sentir vous intéresse, suivez le guide juste ci-dessous.

Zoomer sur l’écran de l’iPhone

Direction les Réglages, puis tapotez sur Accessibilité et allez dans Zoom et activez Zoom. Effectuez un double tapotement n’importe où sur l’écran avec trois doigts pour zoomer. En gardant les trois doigts sur l’écran, déplacez-les pour vous déplacer dans l’interface. Effectuez un nouveau double tapotement avec trois doigts pour dézoomer.

Vous pouvez par ailleurs effectuer certains ajustements comme ajuste le filtre de zoom ou la zone du zoom pour configurer la fonctionnalité de manière à ce qu’elle convienne parfaitement à vos besoins.

Augmenter la taille globale des éléments

Si vous n’avez pas besoin de zoomer à ce point sur votre écran et que vous voulez simplement des éléments d’interface un peu plus gros, sachez que la firme de Cupertino a intégré dans iOS une autre fonctionnalité baptisée Zoom de l’écran. Cela permet de tout augmenter, pour que les icônes et les textes soient affichés plus grand. C’est une bonne alternative pour celles et ceux qui ont simplement besoin que l’interface d’iOS soit plus “grosse”.