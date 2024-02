Comment Wolverine revient dans Deadpool 3 après sa mort dans Logan ?

Un problème majeur concernant la présence de Wolverine dans Deadpool 3 est qu'il est décédé dans son dernier film, Logan. Heureusement, il y a une bonne raison pour son retour...

Tl;dr Wolverine revient dans Deadpool 3 malgré sa mort dans Logan.

La présence de Wolverine est confirmée et les raisons de sa survie sont expliquées.

Le film Deadpool 3, qui sortira le 26 juillet 2024, exploite les nouvelles règles de l’univers cinématographique Marvel (MCU) concernant les lignes temporelles.

Des photos du tournage de Deadpool 3 révèlent des variantes de Deadpool et d’autres personnages de l’univers X-Men.

Le retour inattendu de Wolverine

Le retour de Wolverine dans Deadpool 3 a suscité beaucoup de questions, compte tenu de l’issue fatale de son dernier film, Logan. Malgré tout, il existe une raison valable à son retour. Les détails concernant Deadpool 3, dont la sortie est prévue pour le 26 juillet prochain au cinéma, commencent à émerger, tandis que les rumeurs continuent de circuler.

Le dernier acte de Wolverine

En 2017, Wolverine a été vu pour la dernière fois dans Logan, le film qui marquait la fin de la franchise X-Men. Le film a été salué pour son ton sombre mais magnifique et une narrative qui culmine avec la mort de Wolverine, dont le facteur de guérison a diminué avec l’âge.

La révélation de Ryan Reynolds

Face à la question : “comment Wolverine est-il toujours en vie?”, Ryan Reynolds a partagé une vidéo explicative. Cependant, le message est inexplicablement noyé par la chanson “Wake Me Up Before You Go-Go” de Wham!, laissant le spectateur deviner le message à travers les gesticulations animées des acteurs.

Les règles temporelles du MCU

Mais une information précieuse a été dévoilée : les événements de Logan restent canon, et le film Deadpool 3 n’y touchera pas. En raison des nouvelles règles du MCU concernant les lignes temporelles, il est probable que Wolverine puisse être vivant dans Deadpool 3 tout en restant mort dans la timeline de Logan.