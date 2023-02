Comment utiliser une tablette Android ordinaire comme accessoire Android Auto pour votre voiture

Android Auto est une fonctionnalité très répandue aujourd'hui sur les voitures récentes. Si la vôtre n'y a pas droit, il est possible d'utiliser une tablette Android classique et une app dédiée. Explication.

Android Auto est une fonctionnalité populaire que l’on trouve dans la majorité des voitures récentes, mais si la vôtre n’y a pas droit, il est possible d’utiliser une vieille tablette Android. Android Auto ne doit pas être confondu avec Android Automotive, un système d’exploitation conçu pour opérer directement depuis le hardware d’une voiture. La liste des véhicules dotés d’Android Automotive est très restreinte, contrairement à celle d’Android Auto. Avec ce système, vous pouvez connecter votre téléphone au système d’infodivertissement de votre voiture et contrôler des apps comme Maps et Music via un écran tactile – la plupart du temps, celui du tableau de bord -.

Mais dans la mesure où les traitements sont réalisés sur le smartphone connecté, Android Auto peut tourner avec un hardware très basique, y compris une vieille tablette, par exemple. Couplée à une app dédiée baptisée Headunit Reloaded Emulator, la tablette devient une solution Android Auto tout à fait opérationnelle sur une vieille voiture.

Préparer une tablette Android pour en faire une unité Android Auto

Tout d’abord, il vous faut un smartphone Android comme hôte et une tablette Android pour afficher l’interface Android Auto, mais vous pouvez utiliser aussi un vieux smartphone Android. Vous pouvez aussi configurer la solution DIY pour fonctionner avec le système stéréo existant de votre voiture pour utiliser les haut-parleurs de la voiture. Il existe aussi des solutions pour fixer la tablette sur le tableau de bord.

Avant de la fixer au tableau de bord, cependant, il faut télécharger et installer Headunit Reloaded Emulator. C’est une app payante ; vous pouvez l’acheter pour 4,99 € depuis le Gogole Play Store ou le site du développeur et la transférer sur la tablette via une carte SD ou une clef USB. Si vous voulez essayer avant d’acheter, sachez qu’il existe aussi une version d’essai gratuite. Les sessions sont cependant limitées à 10 minutes, après quoi il faut rétablir la connexion.

Une fois téléchargé et installé l’app Headunit Reloaded Emulator sur la tablette, il y a deux manières de procéder pour initier la connexion entre votre smartphone et la tablette. En filaire ou sans fil. Pour procéder en filaire :

Garez la voiture et coupez le moteur. Montez la tablette Android. Connectez votre smartphone Android à la tablette via un câble USB. Attendez que votre téléphone détecte la connexion USB. Passez en mode Transfert de fichier / Android Auto. Sous le menu “USB contrôlé par”, choisissez “Cet appareil” plutôt que “Appareil connecté”. Ouvrez Headunit Reloaded Emulator sur la tablette. Tapotez sur OK lorsque le système vous demande la permission de “Modifier les paramètres système”.

Vous devriez désormais pouvoir utiliser Android Auto sur la tablette, simplifiant ainsi la navigation GPS et le contrôle de la musique pendant que vous conduisez. Si vous n’arrivez pas à vous connecter à Android Auto, déconnectez votre téléphone et reconnectez-le. Sur la tablette Android, fermez Headunit Reloaded Emulator et rouvrez-la.

Si vous voulez éviter de devoir brancher votre smartphone sur la tablette, vous avez la possibilité de vous connecter à Android Auto sans fil. Mais il faut vous assurer que votre téléphone est chargé ou branché sur un chargeur parce que la batterie va fondre plus rapidement.

Activez le point d’accès Wi-Fi sur votre smartphone Android. Connectez la tablette Android au Wi-Fi du téléphone. Ouvrez les Paramètres sur votre téléphone et allez dans Android Auto sous Connexions. Défilez jusqu’en bas du menu Android Auto. Tapotez sur Version plusieurs fois jusqu’à voir apparaître une pop-up vous demandant si vous voulez activer le mode développeur. Acceptez. Tapotez sur le bouton avec les trois petits points dans le coin supérieur droit et tapotez sur “Start head server unit”. Allez dans l’app Headunit Reloaded Emulator sur la tablette et tapotez sur Sans fil.

Si vous suivez chaque étape, tapoter sur Sans fil va activer Android Auto sur la tablette même si le téléphone n’est pas connecté via un câble USB.

Paramètres recommandés pour Headunit Reloaded Emulator

Headunit Reloaded Emulator réplique toutes les fonctionnalités prises en charge nativement par Android Auto. Par défaut, l’interface charge avec votre app de navigation par défaut (Google Maps la plupart du temps) et un lecteur media. Vous pouvez tapoter sur l’icône circulaire dans le coin supérieur gauche de l’interface Android Auto pour ouvrir la liste des apps sur votre téléphone compatibles avec Android Auto. En plus de la navigation et des media, vous pouvez utiliser Google Assistant, voir les notifications des apps de messagerie ou demander à Google Assistant de lire vos notifications à haute voix.

Vous pouvez changer certains paramètres pour une meilleure expérience encore. Pour commencer, vous pouvez aller dans le menu Paramètres depuis l’écran principal de l’app Headunit Reloaded Emulator, puis dans “Paramètres graphiques” pour changer la résolution. Si les appareils récents gèrent parfaitement les résolutions élevées, ce n’est pas le cas des modèles plus anciens. Vous pouvez aussi modifier la densité de pixels pour un rendu visuel optimal.

D’autres paramètres très intéressants

Si vous avez une voiture avec le volant à droite, vous pouvez aussi inverser l’orientation de l’interface Android Auto pour que la carte soit du côté du conducteur et les contrôles media du côté passager. Vous pouvez aussi ajuster les marges, cacher la barre de notifications Android et ajuster la manière dont le logiciel bascule entre les modes jour et nuit.

Si votre voiture a des contrôles stéréo dédiés sur le tableau de bord ou le volant, vous pouvez leur assigner des commandes personnalisées dans l’app Headunit Reloaded Emulator avec le menu “Custom Input” dans les paramètres dédiés au tactile et à la saisie. Gardez à l’esprit que cette fonctionnalité nécessite un système dans la voiture compatible. Selon le site du développeur, l’app peut être utilisée ainsi avec des tableaux de bord Android de marques comme Joying, Xtrons et Eonon.