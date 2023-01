Au CES 2023, Google fait la démonstration de la nouvelle génération d’Android Auto

Google dévoile sa dernière version en date d'Android Auto. L'expérience devrait être encore plus fluide et aboutie.

Ces dernières années, Google profitait du CES pour faire la démonstration de sa vision du “Better Together” (“Mieux ensemble”), l’idée que tous les appareils devraient bien s’entendre ensemble. Cela signifie que le géant américain fait des annonces comme Fast Pair ou l’extension de la compatibilité Cast avec davantage de produits tiers. Au CES 2023, la firme de Mountain View expliquait travailler avec Spotify pour intégrer l’outil de streaming Connect dans l’interface Android. Elle dévoilait aussi un premier aperçu de sa fonctionnalité audio handoff qui suggère différents appareils sur lesquels envoyer votre musique selon vos habitudes et où vous êtes.

Mais le CES étant (aussi) un gros salon automobile, Google avait évidemment des produits dans cette catégorie. L’entreprise explique par exemple que des cartes en plus haute définition arriveront sur la Polestar 3 et, pour la première fois depuis son annonce à la conférence I/O 2022, fait une démonstration publique de la dernière version en date d’Android Auto.

Il y avait deux véhicules sur le stand Google, une BMW i7 avec la toute nouvelle expérience Android Auto et une Volvo EX90 avec Google intégré. Comme annoncé durant la conférence I/O 2022, cette interface s’adaptera bien mieux aux grands écrans, avec notamment une vue en écrans séparés. Google a aussi retiré la barre de statuts, en plaçant les différentes icônes dans un petit carré en haut à gauche de l’écran et ajoutant une ligne de raccourcis juste dessous. Dans la voiture, le panneau de gauche intégrait notamment l’app Spotify, avec un simple balayage depuis la droite, on affiche une suggestion de playlists.

L’expérience devrait être encore plus fluide et aboutie

La fenêtre de gauche sert aussi à regrouper les alertes que vous n’avez pas le temps de gérer pendant que vous conduisez. Par exemple, si une notification arrive, vous pouvez la balayer vers la droite pour l’envoyer dans le dock et elle restera là jusqu’à ce que vous ayez le temps de vous en occuper.

Regardez la vidéo ci-dessous réalisée par nos confrères de Engadget pour découvrir tout cela en condition.