Comment utiliser Plex pour regrouper tous vos services de streaming

Plex est une plate-forme très intéressante pour le streaming au sein d'un foyer. Avec sa fonctionnalité Discovery, vous pouvez "regrouper" tous vos services de streaming.

Plex est une plate-forme avec pour ambition de devenir un hub central pour tous vos besoins de streaming : une nouvelle fonctionnalité baptisée Discovery rassemble des services comme Amazon Prime Video, Netflix et Disney+ dans une seule et même interface. Cela pourrait vous pousser à utiliser davantage la plate-forme ou à l’essayer si vous ne connaissez pas.

Si vous ne connaissez pas du tout Plex, voyez cela comme une sorte de Netflix ou Spotify privé que vous contrôlez. Vous fournissez les fichiers audio et/ou vidéo et Plex vous permet de les lire sur tous vos appareils, qu’il s’agisse d’un smart TV, d’un smartphone ou autre.

Certains éléments de Plex sont gratuits, d’autres nécessitent un Plex Pass, proposé à 4,99 € par mois, 39,99 € par an ou 119,99 € pour une licence à vie. Les fonctionnalités dont nous parlons dans cet article sont accessibles gratuitement, mais il faut évidemment avoir des abonnements aux services de streaming pour pouvoir en profiter.

Il y a deux éléments dans Plex : le client serveur que vous installez sur l’ordinateur ou le NAS qui contient tous vos fichiers et les différentes applications clientes sur vos appareils. Le client serveur se charge de trouver, organiser et diffuser les fichiers, les applications Plex les lisent.

Nous partons ici du principe que vous avez déjà Plex installé chez vous. Si ce n’est pas le cas, direction le site de Plex pour créer un compte et suivre la procédure.

Netflix, Disney+, HBO Max et autre

À l’heure d’écrire ces lignes, Plex met Discovery en avant sur sa page principale : commencez à taper le nom d’une série ou d’un film et vous verrez toutes les occurrences sur les différents services de streaming, avec moult détails concernant les services en question, pour acheter, louer ou simplement regarder, selon les cas.

Pour pouvoir profiter de tout cela dans votre Plex, vous pouvez vous identifier et ouvrir l’application web Plex. On vous demandera peut-être d’ajouter des services de streaming dès l’ouverture de l’app, mais si ce n’est pas le cas, cliquez sur le lien Discover dans la barre de navigation sur la gauche (l’icône en forme de compas) et “Sélectionner mes services de streaming”.

Discovery est disponible partout où Plex l’est. Depuis les apps mobiles, tapotez sur le bouton menu (en haut à gauche), ensuite l’icône en forme de roue crantée et “Services de streaming” pour configurer les services qui apparaissent dans l’interface Plex. Pour l’heure, c’est l’app web qui offre l’accès le plus réussi à Discovery, mais cela pourrait changer.

Les apps de streaming disponibles dépendent d’où vous vivez, mais les Netflix, Amazon Prime Vidéo, YouTube, Disney+, Apple TV+, HBO Max et autres Hulu sont pris en charge. La liste complète comporte même certains services totalement inconnus.

Plex n’est pas parfait

Attention cependant. Il n’y a pas de synchronisation avec Plex. En fait, vous n’avez même pas besoin d’être connecté aux différents services de streaming. Plex se contente de vous faire découvrir ce que proposent ces services.

De fait, fonctionnalité annexe qui peut être intéressante à utiliser, c’est la liste de lecture universelle que vous pouvez gérer dans Plex. Peu importe où tel ou tel contenu est disponible en streaming, vous pouvez l’ajouter dans cette liste et Plex vous dira où vous pourrez le regarder – et pour combien, le cas échéant -. Un peu comme la watchlist accessible via Google TV.

Dans certains cas, Plex peut même vous emmener directement dans l’app concernée quand vous sélectionnez un titre, mais cela dépend de l’appareil sur lequel vous êtes et de l’app Plex que vous utilisez – impossible de streamer du contenu Netflix dans Plex, par exemple -. Il vous faudra changer d’application manuellement pour regarder votre contenu.

Il est aussi possible que certaines de ces connexions avec les services viennent à disparaître avec le temps, mais, pour l’heure, cela fonctionne très bien. Lorsque vous cherchez quelque chose, les résultats de toutes vos apps de streaming ainsi que de votre librairie personnelle apparaissent, vous laissant toute latitude de choisir.

Il nous faut aussi mentionner que Discovery est encore mentionné comme en bêta. Attendez-vous donc à quelques bugs ici ou là, mais l’ensemble fonctionne très bien et la fonctionnalité pourrait être très populaire. En effet, selon Plex, les Américains passent pas moins de 600 millions de minutes par nuit à chercher ce qu’ils vont regarder. Avec Discovery, ce chiffre pourrait diminuer.