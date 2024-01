Comment utiliser les Modes Samsung pour personnaliser votre smartphone Galaxy

Très pratique au quotidien, les Modes permettent de tirer le meilleur de votre appareil Samsung. Voici comment utiliser les Modes Samsung pour personnaliser votre smartphone ou tablette Galaxy.

Nous utilisons tous nos smartphones de manière différente, à des moments différents, et nous n’avons pas franchement envie que notre appareil se comporte toujours pareil selon le contexte, quand on dort, quand on travaille, quand on voyage. Si vous avez un smartphone ou une tablette Samsung Galaxy, il y a une fonctionnalité parfaite pour cela, les Modes. Plusieurs Modes pour des scenarii différents. Vous pouvez en avoir un pour le bureau, un pour le sport, etc. Les Modes peuvent vous aider à utiliser votre Galaxy plus intelligemment, de manière plus efficace, et l’ensemble n’est pas difficile à configurer.

Bien débuter avec les Modes

Vous pouvez trouver les Modes sur votre Galaxy en allant dans les Paramètres, puis en tapotant sur Modes et Routines. Les Routines sont des extensions des Modes, et sont des groupes d’actions, comme passer en muet ou changer la luminosité, que vous pouvez activer lorsque certaines conditions sont remplies.

Sur l’onglet Modes, vous pouvez voir que Samsung a déjà créé six modes pour vous, parfait pour comprendre de quoi il est question. Tapotez sur le mode Sommeil, par exemple, pour voir ce qu’il fait : le système active Ne Pas Déranger et passe l’écran en niveaux de gris, pour que ce soit moins une source de distraction au moment d’aller vous coucher. Tapotez sur Activer en haut pour l’activer.

Certains des autres modes préconfigurés nécessitent quelques manipulations avant d’être utilisés. Sélectionnez Repos, puis Démarrer et l’on vous demandera comment vous voulez configurer ce mode pour les moments où vous vous reposez, et cela inclut notamment de savoir si vous souhaitez l’activer de manière automatique sur certaines plages horaires ou lorsque vous êtes dans tel endroit.

Tous vos modes peuvent être activés automatiquement ou manuellement, selon votre convenance. Ceci est très logique pour certains modes. Avoir un mode travail qui s’active automatiquement lorsque vous arrivez au bureau, sans vous obliger à le faire manuellement, par exemple. Si vous ne souhaitez pas d’activation automatique, tapotez sur Passer.

D’autres questions vous seront posées, plus spécifiques, à vous de définir ce que vous souhaitez. Lorsque vous avez terminé, le mode est prêt à être utilisé avec les autres de la liste.

Vous pouvez aussi arriver sur cette page des Modes via le panneau des Paramètres rapides (en balayant depuis le haut de l’écran avec deux doigts). Si vous voulez faire un peu de ménage dans vos modes, ouvrez un mode dans la liste, tapotez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit et choisissez Supprimer.

Créer ses propres Modes

Outre les six modes proposés par Samsung, vous pouvez en créer de zéro en tapotant sur Ajouter un Mode à la fin de la liste. Vous devrez choisir un nom, une couleur et une icône.

Ce nouveau mode sera ajouté vierge à votre liste. Vous pouvez ainsi compulser toutes les options. En haut, les paramètres déjà mentionnés pour activer le mode automatique et pour le désactiver – tout manuel, heure spécifique, etc. -.

Pour le reste, les options sont séparées en trois groupes : tout d’abord, le groupe des paramètres liés aux distractions, puis tous les autres paramètres et enfin les options relatives à l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil.

Nous n’allons pas passer en revue toutes les options, mais un exemple est l’option Lire de la musique, sous Autres actions. Grâce à celle-ci, vous pouvez choisir une app de musique pour gérer la lecture. Très simple, parfait pour un mode qui se déclencherait lorsque vous vous réveillez, par exemple.

À la fin de la liste Autres actions, on trouve une option Ajouter une action. Cela permet d’ajouter un certain nombre d’autres actions, allant de la désactivation du Bluetooth au changement de profil performances. Vous pouvez même faire en sorte que votre téléphone bipe ou vibre chaque fois qu’un mode est activé (sous Effets).

Et vous vous rendrez très vite compte que ces Modes sont très pratiques au quotidien. Que vous n’en utilisiez qu’un ou deux, ou que vous en abusiez tout au long de vos journées, ceux-ci pourront vous aider à tirer le meilleur de votre smartphone ou tablette Samsung Galaxy.