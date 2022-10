Comment utiliser les apps Fichiers d’iOS et Android pour nettoyer, partager et autre

Les apps Fichiers sur iOS et Android sont aujourd'hui très complètes pour gérer vos fichiers au quotidien. Petit tour de présentation.

La gestion de fichiers n’est véritablement arrivée que récemment sur nos smartphones, mais les apps Fichiers par défaut, que ce soit sur iOS comme Android, accueillent aujourd’hui un nombre important de fonctionnalités. En peu de temps, nous sommes passés de l’incapacité d’accéder aux fichiers sur nos appareils à un contrôle presque total.

Ces apps étant encore relativement jeunes, vous ne les avez peut-être jamais ouvertes, ou jamais explorées complètement. Que votre appareil tourne sous Android ou iOS, voici les fonctionnalités les plus importantes.

Android

Les smartphones Google Pixel et nombre d’appareils proposés par d’autres fabricants ont l’app Fichiers développée par Google. Depuis le menu, vous pouvez passer rapidement aux dossiers Téléchargements, Images, Vidéos, Fichiers Audio, etc. Tapotez sur Apps puis Apps volumineuses ou Apps non utilisées pour voir lesquelles vous pourriez supprimer pour gagner du stockage.

Depuis le menu, plongez dans le dossier Stockage interne pour voir tout ce qu’il y a sur votre téléphone. Tapotez sur les trois petits points à côté de n’importe quel fichier pour le déplacer, le copier, le renommer, le partager et autre. Vous pouvez aussi tapoter sur Infos du fichier pour obtenir des détails. Vous trouverez des options assez similaires à côté d’un dossier.

Parmi les options pour les fichiers individuels, il y a la fonction Déplacer vers le dossier sécurisé. C’est un dossier protégé par code PIN ou schéma sur votre appareil que vous pouvez utiliser pour stocker vos fichiers les plus sensibles. Même si quelqu’un récupère votre smartphone, celui-ci ne pourra pas accéder à ce dossier sécurisé. Pour y accéder, c’est une fois encore via le menu puis Dossier sécurisé.

Tapotez sur l’onglet Nettoyage et l’app vous fera quelques suggestions quant aux fichiers que vous pouvez supprimer pour gagner de la place. Fichiers temporaires dont vous n’avez plus besoin, images dupliquées dans votre bibliothèque photo, captures d’écran et fichiers volumineux. Attention à ne pas effacer n’importe quoi.

Le troisième onglet est intitulé Partage. C’est ici que vous pouvez utiliser la fonctionnalité Nearby Share d’Android, pour envoyer des fichiers à des appareils Android à proximité via un mix de Wi-Fi et de Bluetooth. Tapotez sur Envoyer ou Recevoir et suivez les instructions.

Si vous avez un appareil Samsung, vous avez l’app Samsung Mes Fichiers installée par défaut. Les fonctionnalités et options sont très similaires, avec quelques différences dans les noms.

iOS

Sur l’Apple iPhone, il y a aussi une app Fichiers, très complète pour accéder aux fichiers sur votre téléphone ainsi que ceux stockés dans le cloud (y compris via iCloud). Vous avez aussi certaines fonctionnalités qui sont aussi disponibles dans macOS.

L’une de ces fonctionnalités est la possibilité de mettre des tags. Vous retrouverez ces tags dont l’onglet Explorer et vous pouvez les renommer en restant appuyé. Pour taguer un fichier dans l’app Fichiers, restez appuyé dessus et choisissez Tags dans le menu. Ici, vous pouvez aussi copier, déplacer, partager, supprimer, renommer, etc.

Tapotez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit de l’onglet Explorer et choisissez Modifier. Vous pouvez alors choisir quels services de stockage cloud inclure dans l’app Fichiers – Google Drive, Microsoft OneDrive et Dropbox, par exemple, si ces apps sont installées sur votre appareil -.

Avoir ces services intégrés dans l’app Fichiers rend les transferts entre votre smartphone et le cloud, ou inversement, très facile. Là encore, il suffit de rester appuyé sur un fichier pour en faire ce que vous voulez, ou pour un aperçu rapide ou créer un nouveau dossier avec cet item.

Lorsque vous êtes dans les écrans iCloud Drive ou Sur mon iPhone dans l’onglet Explorer, tapotez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit et vous aurez plusieurs options : vous pouvez changer le style d’affichage des fichiers (icônes ou listes), changer le tri et sélectionner plusieurs fichiers et créer de nouveaux dossiers. Il y a aussi une fonction Scanner les documents pour scanner des fichiers dans votre téléphone via la caméra.

Les deux autres onglets de l’app Fichiers sont Récents (pour un accès rapide aux fichiers créés ou modifiés récemment) et Partagés : ce dernier permet de retrouver les fichiers et dossiers que vous avez partagés avec d’autres via iCloud Drive. Vous pouvez aussi gérer les accès à ces documents ou dossiers en cas de besoin.