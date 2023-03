Comment trouver et supprimer les doublons sur Mac ?

Apprenez à trouver et supprimer les doublons sur Mac pour libérer de l'espace de stockage et améliorer les performances de votre ordinateur. Découvrez comment identifier les fichiers en double sur votre Mac et les supprimer facilement avec notre guide pratique.

Les Mac sont performants et s’entretiennent plus ou moins bien sans aucune intervention de notre part. Malgré tout, avec le temps et l’utilisation, ils peuvent montrer des signes de faiblesse, des ralentissements, ou tout simplement devenir trop surchargés de fichiers inutiles. C’est le cas des doublons, ces fichiers que vous retrouvez en plusieurs exemplaires sur votre ordinateur sans forcément vous en rendre compte.

Nous sommes tous passés par là : un manque d’espace disque sur notre machine alors que nous en avons désespérément besoin pour sauvegarder des fichiers vraiment importants ou pour faire tourner un logiciel gourmand en ressources.

Après quelques recherches, vous réalisez que vous n’avez pas autant de fichiers que vous pensiez sur votre Mac. Pas parmi les plus volumineux, en tout cas. L’époque où vous stockiez toute votre médiathèque sur un disque dur est définitivement révolue. Les services de stockage dans le cloud et de streaming ont permis de libérer beaucoup d’espace sur nos machines n’est-ce pas ? Comment savoir ce qui occupe autant d’espace alors ?

Ce n’est peut-être pas évident à première vue, mais les coupables les plus probables sont généralement les fichiers similaires. Il est important de se débarrasser de ces fichiers en double (fichiers vidéos, musicaux, documents en tout genre) encombrants pour plusieurs raisons.

Premièrement, vous allez libérer de l’espace sur votre disque, ce qui est toujours une bonne chose à faire. En prime, votre Mac pourrait récupérer des performances non négligeables. L’encombrement et le manque d’espace libre peuvent ralentir votre Mac.

Il y a plusieurs façons de trouver et supprimer les doublons sur un Mac :

Utiliser l’application Finder

Ouvrez le Finder et sélectionnez le dossier où vous voulez rechercher des doublons.

Cliquez sur Affichage dans la barre de menu, puis sur “Afficher les options d’affichage” et cochez “Afficher les éléments en double”.

Les fichiers en double apparaîtront dans la fenêtre du Finder. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche Supprimer.

Vous pouvez même créer un nouveau dossier intelligent via le Finder

Utilisez la fonction Spotlight

Utilisez la fonction Spotlight pour rechercher des fichiers précis et vérifier manuellement s’ils sont bien en double

Cliquez sur l’icône Spotlight dans le coin supérieur droit de l’écran, tapez le nom de votre fichier et appuyez sur Entrée.

Vous devriez voir apparaître une liste avec ce fichier et en double s’il l’est localisé à plusieurs endroits du système.

Utilisez une application tierce

Comme Mac Washing Machine d’Intego, qui est spécifiquement conçue pour rechercher et supprimer les doublons sur Mac. Téléchargez et installez l’application, puis suivez les instructions pour scanner votre ordinateur et supprimer les fichiers en double.

Dans tous les cas, veillez à bien vérifier les fichiers avant de les supprimer pour éviter de supprimer des fichiers importants. Il est également recommandé de sauvegarder vos données importantes avant de supprimer les doublons.