Comment toujours trouver du Wi-Fi gratuit

Attention avec les cartes des Wi-Fi gratuits. Toujours utiliser un VPN pour se connecter sur un Wi-Fi public.

Avec l’avènement des forfaits en data illimitée, le besoin de trouver du Wi-Fi se fait moindre. Les points d’accès mobiles simplifient aussi les choses pour les appareils compatibles uniquement avec le Wi-Fi, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Le Wi-Fi reste important pour nombre de personnes. Tout le monde n’a pas nécessairement un forfait avec data illimitée et la réception n’est pas toujours suffisante. Dans ces cas-là, le Wi-Fi reste essentiel.

Certains lieux sont parfaits pour le Wi-Fi gratuit. Les cafés, par exemple, sont parmi les plus connus. Mais souvent, les réseaux sont protégés derrière des mots de passe ou d’autres formes d’authentification.

Attention avec les cartes des Wi-Fi gratuits

Pour être sûr(e) que votre destination a un Wi-Fi gratuit, vous pouvez utiliser une carte Wi-Fi. Ces services compilent tous les réseaux Wi-Fi gratuits disponibles dans votre zone. Attention cependant à bien choisir. Ces services sont des cibles toutes désignées, parce que les développeurs savent que beaucoup de personnes vont chercher du Wi-Fi gratuit.

En ce qui concerne les apps, votre meilleure option reste WiFi Map. Le service a son propre site, si vous ne voulez pas de l’app, mais les apps iOS et Android permettent de voir une carte plus détaillée des réseaux, avec la qualité des signaux.

WiFi Map n’est pas parfait, notamment en ce qui concerne la confidentialité. L’app iOS a accès à vos historiques d’achat, votre user ID et votre ID d’appareil, ainsi qu’aux données liées à ce user ID. Cependant, elle est meilleure que la concurrence. Une autre app, Instabridge, suit votre device ID et l’usage de vos data. Elle peut aussi collecter les données liées à votre identité, ainsi que votre historique de navigation et votre user ID. Peu importe l’app que vous utilisez, il vaut mieux empêcher le tracking, que ce soit via l’App Tracking Transparency d’Apple ou via l’app DuckDuckGo sur Android.

Toujours utiliser un VPN pour se connecter sur un Wi-Fi public

Une fois que vous savez que vous aurez du Wi-Fi gratuit ici ou là, vous ne devriez pas vous y connecter sans VPN. Pourquoi ? Parce que le Wi-Fi gratuit peut vous espionner et vous rendre vulnérable. Vous avez probablement déjà lu qu’il ne faut pas accéder au site de sa banque depuis un Wi-Fi public, mais vous ne devriez vraiment rien faire sur un Wi-Fi public sans protéger votre connexion.

Si l’utilisation d’un VPN peut sembler bien contraignante simplement pour se connecter sur Slack depuis un Starbucks, vous diminuerez considérablement les risques. Les VPN chiffrent votre trafic et le routent vers un serveur proxy, le plus souvent dans un pays étranger. Un observateur extérieur ne peut ainsi pas accéder à votre trafic, il ne peut pas non plus savoir où vous êtes, même si vous êtes assis juste à côté.

Tout ceci pour dire que le Wi-Fi gratuit devrait être votre dernière option. Si possible, utilisez le point d’accès mobile de votre smartphone et assurez-vous que la connexion est protégée par un mot de passe. Mais soyez honnête : nous utilisons tous le Wi-Fi gratuit quand nous en avons vraiment besoin. Comme toujours aujourd’hui, il s’agit de faire les choses de manière aussi sécurisée que possible.