Comment savoir si un jeu est optimisé pour la puce Apple Silicon M1

Pour savoir si tel ou tel jeu est optimisé pour la puce Apple Silicon M1 de votre Mac, il y a une solution très simple. Un site extrêmement complet où trouver tout un tas d'informations.

Les Apple Mac dotés d’une puce M1 sont rapides. Et cela n’est pas uniquement dû au hardware. Une part de cette vitesse provient de l’optimisation des applications pour les puces Apple Silicon – dont la puce M1 fait partie -. Si vous voulez profiter de la meilleure des expériences de jeu possible sur votre iMac, MacBook Air, MacBook Pro ou Mac mini équipé d’une puce M1, vous avez tout intérêt à savoir si tel ou tel jeu a effectivement été optimisé pour tirer profit de cette technologie.

Ci-dessous, nous nous intéressons particulièrement au jeu vidéo. Ce n’est pas un aspect pour lequel les Mac sont particulièrement réputé mais si vous n’avez chez vous qu’un ordinateur Apple, alors vous pourriez avoir envie de savoir quels sont les jeux optimisés.

Comment savoir quels jeux ont été développés nativement pour la puce M1

C’est ici qu’entre en jeu le site AppleGamingWiki. Ce wiki liste tous les jeux qui peuvent tourner sur votre Mac à l’heure actuelle. On retrouve ainsi des titres comme Les Sims 3, The Witcher 3, Tomb Raider ou encore Terraria. À l’heure d’écrire ces lignes, on dénombre pas moins de 792 jeux, avec 678 d’entre eux au moins jouable sur un Mac M1.

Mais au-delà du simple fait d’être “jouable”, AppleGamingWiki va jusqu’à détailler les performances sur M1. Les niveaux vont de Parfait à Injouable, en passant par Jouable, Fonctionne et Menu (seul le menu est accessible). Parfait est évidemment l’idéal, mais Jouable devrait vous donner suffisamment de performances pour vous permettre de profiter du jeu.

Dans la mesure où il n’y a que 32 jeux développés nativement pour la puce M1, on trouve bien d’autres titres. Et si cette liste n’est pas très imposante, c’est tout à fait normal. En effet, le Mac n’a jamais vraiment été une plate-forme pour jouer au jeu vidéo. Espérons que cela changera maintenant que la firme de Cupertino s’investit corps et âme dans ses puces Apple Silicon mais, pour l’heure, les titres natifs pour la puce M1 restent très rares.

D’ici là, la liste d’AppleGamingWiki détaille les performances des jeux qui sont conçus pour les puces Intel, et qui ont donc besoin de passer par l’émulation Rosetta 2 ‘Apple. Vous verrez aussi des titres iOS et iPadOS listés qui peuvent être joués sur macOS Big Sur, et même des titres Windows qui fonctionnent via les logiciels CrossOver ou Parallels. Vous devriez ainsi en théorie trouver tous les jeux qui peuvent, en théorie, tourner sur votre Mac M1, ainsi qu’un indice de performances, si l’on peut dire.

Pa défaut, le site vous montre la liste complète des jeux qui tournent sous Mac M1 mais vous pouvez filtrer cette liste à votre convenance. Sous “Toutes les listes”, choisissez parmi les différentes catégories pour ne voir que les titres concernés. Par exemple, vous pouvez cliquer sur “Liste des jeux Apple Arcade” pour voir les six titres Apple Arcade qui peuvent tourner sur votre machine M1.