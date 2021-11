Comment rendre l’écran d’accueil de son iPhone plus utile avec Smart Stack

iOS permet de créer des piles de widgets intelligentes. Il est possible de laisser Apple en piloter le comportement ou de créer les vôtres. Voici comment procéder.

Même après la sortie d’iOS 15, une fonctionnalité très intéressante sur iPhone reste la possibilité de placer des widgets sur l’écran d’accueil. Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à télécharger et installer iOS 15. Une fois fait, préparez-vous à réorganiser totalement votre écran d’accueil, à profiter d’un nouveau pseudo dossier pour les applications baptisé bibliothèque d’apps et à voir des widgets un peu partout.

Le widget signature d’Apple est intitulé Smart Stack (“pile intelligente”), il combine plusieurs widgets d’application que vous pouvez faire défiler à loisir ou laisser votre iPhone décider quelle application vous montrer et quand, en se basant sur vos habitudes d’utilisation du smartphone.

Par exemple, si vous avez l’habitude de consulter la météo et ensuite votre agenda dès que vous vous réveillez, le Smart Stack inclura très probablement ces deux applications et vous montrera automatiquement les prévisions météo puis votre agenda, dans cet ordre, dès que vous déverrouillez votre iPhone le matin. Ensuite, si vous avez l’habitude de vérifier vos données d’exercice après le dîner, la pile vous montrera le widget Activité à ce moment de la journée.

Et voici le meilleur : vous n’avez pas à laisser le contrôle de cette fonctionnalité à Apple. Vous pouvez créer votre propre Smart Stack, en organisant les applications à votre convenance. Voici comment procéder pour personnaliser une pile.

Vous ne voyez pas les widgets ? Essayez cela

Si vous avez mis à jour vos applications, mais que vous ne voyez pas l’application lorsque vous tentez d’ajouter le widget, essayez d’ouvrir l’application et laissez-la simplement se charger complètement. Le widget devrait ensuite apparaître dans la liste.

Créez une Smart Stack personnalisée comme vous créez un dossier d’apps

Il n’y a rien à savoir de particulier, aucune nouvelle technique pour créer sa propre pile intelligente. Si vous avez déjà réorganisé votre écran d’accueil, vous savez tout ce qu’il y a à savoir. Et sinon, eh bien, tout cela reste très facile.

Avant iOS 14, il fallait rester appuyer longtemps sur l’icône d’une application pour passer en mode édition. Cette méthode fonctionne toujours, mais il y a désormais un raccourci :

1. Restez appuyé longtemps sur l’écran entre les applications du dock et la première ligne d’applications sur votre écran d’accueil.

2. Tapotez sur l’icône + dans le coin supérieur gauche de l’écran et faites ensuite défiler parmi la liste des applications disponibles.

Trouvez le widget que vous voulez inclure dans votre pile. Vous pouvez soit le glisser et déposer sur votre écran ou tapoter le + en haut de l’écran.

Gardez bien en tête que les widgets que vous ajoutez doivent avoir la même taille. Impossible d’avoir un petit, deux moyens et trois grands. Plutôt que de tapoter sur l’icône + pour ajouter plusieurs widgets à votre écran avant de les empiler, mieux vaut les glisser et déposer sur votre écran d’accueil depuis le sélecteur de widgets. Cela vous fera gagner une étape puisque vous devrez de toute façon les déplacer. Et cela évite aux applications déjà sur votre écran d’accueil d’être déplacées encore et encore alors que votre téléphone fait de la place pour les widgets.

3. Empiler les widgets se fait de la même manière que la création d’un dossier pour les applications : il suffit de glisser un widget sur un autre.

Répétez le processus jusqu’à être satisfait de votre création. Vous pouvez faire défiler la pile quand vous le voulez ou laisser votre iPhone le faire pour vous. Il semble n’y avoir aucune limite dans le nombre de widgets d’une pile. Mais 3 ou 4 semble être optimal. Au-delà, le scroll paraît long.

4. Si vous changez d’avis et que vous voulez supprimer un widget ou changer l’ordre, restez appuyé longtemps sur la pile et sélectionnez “Modifier la pile” dans le menu qui apparaît. Changez l’ordre en déplaçant le nom du widget vers le haut ou le bas. Vous pouvez supprimer un widget en balayant le nom vers la gauche pour faire apparaître le bouton “Supprimer”.

Si un widget peut être personnalisé, comme celui de l’application Météo d’Apple, qui permet de modifier la localisation des prévisions, vous pouvez effectuer ces modifications en restant appuyé sur le widget et en sélectionnant “Modifier <<nom de l’application>>”.