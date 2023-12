Comment regarder les films de Godzilla dans le bon ordre

Depuis 1954, Godzilla est la star de nombreux films au Japon et à Hollywood. Toutefois, quel est l'ordre idéal pour visionner les multiples aventures de ces Titans ?

Godzilla, une icône de la pop culture

Depuis sa première apparition dans un film Toho en 1954, Godzilla est devenu une figure emblématique du cinéma japonais et hollywoodien. En plus de semer la destruction dans Tokyo lors de son premier film, Godzilla a également réussi à subvertir les tropes du genre des monstres. Représentant de manière allégorique les horreurs de la guerre nucléaire, Godzilla est devenu au fil des films un anti-héros qui aide parfois l’humanité à vaincre des monstres maléfiques comme Ghidorah et Mothra.

Une production prolifique

Le studio japonais Toho a produit plus de 30 films Godzilla, mettant souvent en scène Godzilla contre un monstre spécifique. Après un film hollywoodien controversé en 1998, le sort de Godzilla dans l’ouest s’est amélioré avec le reboot de 2014 par Gareth Edwards. Pendant ce temps, le studio japonais de Godzilla continue de produire ses propres films indépendants, tels que Shin Godzilla et Godzilla Minus One.

Ordre de visionnage

Tous les films Godzilla peuvent être divisés en trois chronologies différentes en fonction des studios qui les ont produits. Les films Toho Godzilla peuvent être divisés en quatre ères : l’ère Shōwa, l’ère Heisei, l’ère du Millénaire et l’ère Reiwa. Concernant les films hollywoodiens de Godzilla, TriStar Pictures a produit Godzilla (1998), suivi d’une série animée du même nom de 1998 à 2000. Puis est venu Legendary Pictures, qui a rebooté l’histoire de la créature avec Godzilla (2014).