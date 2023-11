Pathé va distribuer Godzilla Minus One dans les cinémas français pendant deux jours

Godzilla Minus One de Toho Studios revient aux origines culturelles du kaiju, un terme japonais pour désigner des créatures étranges et plus particulièrement des monstres géants.

Déjà disponible dans les salles obscures japonaises depuis le 3 novembre dernier, Godzilla Minus One sortira en Frances les 7 et 8 décembre prochains sous un visa exceptionnel limité à deux jours d’exploitation via Pathé. Cette diffusion sera répartie sur une cinquantaine d’écrans, exclusivement en IMAX et 4DX en VOST 2D et accompagnée d’une interdiction aux moins de 12 ans.

Godzilla Minus One, un “concurrent” du MonsterVerse de Hollywood

Contrairement à Monarch : Legacy of Monsters sur Apple TV+, Godzilla Minus One n’est pas rattaché au MonsterVerse de Legendary Pictures puisqu’il s’agit avant tout d’un remake moderne du long-métrage nippon Shin Godzilla.

Le retour du Roi des Monstres au Japon avec Godzilla Minus One

L’histoire de Godzilla Minus One se déroule en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Kōichi Shikishima, un pilote kamikaze, feint des problèmes techniques avec son avion et atterrit sur l’île d’Odo. Une créature ressemblant à un dinosaure, Godzilla, apparaît pendant la nuit et attaque l’île, tuant tout le monde sauf Kōichi et le mécanicien principal, Sōsaku Tachibana. Deux ans plus tard, après son retour à Tokyo, Kōichi est rongé par la culpabilité du survivant. Il a entamé une relation avec Noriko Ōishi et ils ont adopté un enfant dont les parents ont disparu lors du bombardement de Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale. Godzilla a muté à la suite des essais nucléaires américains de l’opération Crossroads sur l’atoll de Bikini, et il détruit plusieurs navires de guerre américains avant de se diriger vers le Japon. Les États-Unis refusent d’aider le Japon en raison des tensions avec l’URSS. Le pays doit alors résister seul face à l’immense créature.