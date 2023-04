Comment réaliser un clic droit sans souris ni trackpad sur macOS

Un Mac, même sans souris ni trackpad, peut tout de même vous laisser déplacer le curseur ou réaliser un clic droit. Pour cela, il faut activer la fonctionnalité "Touches de la souris" dans les options d'Accessibilité de macOS.

Si vous avez un Mac depuis un certain temps, vous savez déjà très certainement comment réaliser un clic droit via la souris ou le pavé tactile (trackpad), que ce soit en utilisant la solution Ctrl + clic ou le clic droit littéral, mais si vous n’avez ni souris ni trackpad sous la main ? Ou si les piles de la souris/trackpad sont épuisées ? Ou tout simplement si vous ne voulez utiliser ni l’un ni l’autre ? Grâce à la fonctionnalité “Touches de la souris” de macOS, vous pouvez déplacer le curseur de la souris et même réaliser un clic droit avec le clavier uniquement.

Cette fonction peut être pratique dans bien des cas, que ce soit pour l’accessibilité ou lorsque vous vous retrouvez avec un Mac sans souris ni trackpad, ou si la souris ou le trackpad ne fonctionne pas. Ce guide va vous montrer comment réaliser un clic droit en n’utilisant que le clavier d’un Mac.

Si le Mac n’a pas de souris ou de trackpad, ou si vous n’utilisez pas de souris/trackpad pour déplacer le curseur, vous pouvez tout de même réaliser un clic droit grâce aux “Touches de la souris”. Voici comment activer la fonctionnalité :

Allez sur le menu Apple en forme de pomme dans le coin supérieur gauche et choisissez “Réglages système” ou “Préférences système”. Allez dans “Accessibilité“. Choisissez “Contrôle du pointeur”. Cliquez sur “Autres méthodes de contrôle”. Cochez la case “Touches de la souris”. Avez les Touches de la souris activées, restez appuyé sur la touche Ctrl et appuyez sur “i” pour faire un clic droit en utilisant uniquement le clavier sur macOS.

Une fois encore, utilisez Ctrl+i pour faire un clic droit en utilisant le clavier avec les Touches de la souris sur macOS.

Ctrl est la touche importante pour permettre le comportement du clic droit, et le “i” est la touche pour cliquer sur la souris avec “Touche de la souris”, ce qui explique que Ctrl+i permette de réaliser un clic droit uniquement avec le clavier.

“Touche de la souris” est une fonction d’accessibilité qui permet de contrôler le curseur de la souris avec le seul clavier et si cette dernière est effectivement très pratique pour des questions d’accessibilité, elle peut permettre de déboguer ou de vous sortir d’une situation dans laquelle un Mac n’aurait ni souris ni trackpad, mais uniquement un clavier. Vous pourrez ainsi toujours déplacer le curseur et faire des clics droits, comme vous le feriez normalement avec un périphérique digne de ce nom.