Comment protéger sa vie privée digitale après une mauvaise rupture

Si vous venez de vivre une rupture très compliquée, vous vous devez de protéger votre vie privée digitale. Cela passe par plusieurs étapes. On vous explique tout dans cet article.

Une rupture n’est jamais agréable, a fortiori si celle-ci se passe mal. Il convient de prendre certaines mesures pour se protéger, notamment pour protéger sa vie privée numérique. Voici huit étapes à suivre scrupuleusement pour éviter les mauvaises surprises. Si vous ne prenez pas le temps de les suivre, les conséquences pourraient être graves, voire désastreuses.

Sécurisez vos comptes les plus importants

Commencez par changer les mots de passe de vos comptes principaux. Cela peut inclure : votre compte en banque, vos autres comptes financiers (PayPal, etc.), vos comptes d’investissement (fonds en commun, crypto-monnaies, fonds de retraite, fonds d’urgence, etc.), codes de votre téléphone, ordinateur portable et autre appareil électronique.

Commencez à utiliser un gestionnaire de mots de passe

Je recommande toujours de passer par un gestionnaire de mots de passe pour stocker de manière sécurisée l’accès aux données sensibles, qu’il s’agisse de mots de passe, détails de comptes, documents officiels, etc., et c’est un bon moment pour le faire, si ce n’est pas déjà fait. 1Password et Bitwarden (pour la plupart des gens) et KeePass (pour les plus techs) sont les meilleures alternatives. Vous devriez aussi réaliser un checkup sur vos comptes importants, comme votre compte Google.

Réalisez un Check-up Sécurité Google, changez le mot de passe de votre Apple ID et configurez l’authentification double facteur. Si vous avez un iPhone avec iOS 16 ou plus récent, réalisez un Contrôle de Sécurité. Allez dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Contrôle de sécurité.

Vous devriez aussi configurer l’authentification double facteur sur tous vos comptes. Cela peut être très simple si vous avez une app d’authentification comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou même un gestionnaire de mots de passe.

Si vous utilisez déjà un gestionnaire de mots de passe, changez votre mot de passe maître

Le moment est parfait pour changer le mot de passe maître de votre gestionnaire de mots de passe, même si vous n’êtes pas certain(e) que votre ancien(ne) partenaire ne l’ait jamais connu. Vous pouvez même envisager de changer de gestionnaire de mots de passe.

Dissimulez votre localisation

Nous vivons dans un monde hyper-connecté, tous nos appareils ou presque ont accès à la localisation. Si vous souhaitez dissimuler votre localisation à votre ex, commencez par désactiver le partage de localisation au niveau du service cloud. Commencez en allant dans les paramètres d’activité concernant la localisation de Google et sélectionnez “Désactiver” dans la section Historique des positions. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Gérer l’historique et supprimer les données de l’historique.

Si vous êtes dans l’écosystème Apple, désactivez l’accès à la localisation pour votre ex via l’app Apple Localiser, ou n’importe quelle autre apps de localisation comme Life360. Vous pouvez même envisager de désactiver tout le service de localisation sur votre téléphone, en attendant d’être sûr(e) que vous ne risquez plus rien.

Verrouillez vos emails

Si vous avez des comptes email autre que Google ou iCloud, changez leurs mots de passe. Vous pouvez aussi empêcher votre ex de vous contacter par email. La plupart des services email permettent de bloquer un expéditeur. Vous devriez aussi vous assurer que le numéro de téléphone et l’adresse email de récupération de ces comptes sont bien les vôtres et pas ceux de votre ex.

Protégez vos comptes sur les réseaux sociaux, services de streaming, de jeu vidéo et de sport

S’il peut être tentant de supprimer tout ce qui concerne les réseaux sociaux après une rupture, il vaut mieux protéger votre compte avant. Assurez-vous que vos comptes sont gérés par votre gestionnaire de mots de passe et que l’authentification double facteur est configurée. Assurez-vous aussi que les détails de récupération sont bien les vôtres, faites passer votre compte en privé, supprimez les abonnés ou amis liés à votre ex et bloquez les comptes que vous ne connaissez pas qui pourraient avoir des liens avec votre ex (certains services, comme Instagram, permettent de bloquer plusieurs comptes associés en même temps).

De nombreuses apps de réseaux sociaux et de streaming permettent aussi de vérifier si vous êtes connecté(e) sur d’autres appareils et de vous en déconnecter à distance. Faites-le. Si vous partagez un compte avec votre ex, il vaut mieux vous déconnecter. Changez le mot de passe ou créez un compte pour vous-même.

Le même conseil s’applique aux comptes de services pour le sport comme Strava, qui utilisent vos données et les rendent accessibles à d’autres. Réfléchissez avant de publier une séance et assurez-vous que ces données ne peuvent être vues par votre ex. Si vous et votre ex partagiez un appareil pour le jeu vidéo, envisagez une réinitialisation d’usine.

Séparez vos comptes pour le shopping et la livraison de nourriture

Des apps partagez pour le shopping et la livraison de nourriture peuvent révéler votre adresse actuelle à votre ex si vous oubliez que ce dernier y a accès. Réinitialisez les mots de passe, déconnectez-vous sur tous les appareils qui ne sont plus utilisés et envisagez la possibilité de créer de nouveaux comptes pour éviter d’être traqué(e).

Dissimulez vos informations de voyage

Si vous utilisez fréquemment des apps pour prendre des taxis ou réserver des hôtels et des vols/trains, etc., c’est une bonne chose que de réinitialiser les mots de passe pour bloquer d’éventuels accès indésirables. Si le changement de mot de passe suffit la plupart du temps, sachez que la plupart des apps ont des concurrents tout aussi efficaces, vous pouvez donc changer complètement d’app et de service pour vous protéger au maximum.