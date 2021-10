Comment empêcher votre smartphone de surchauffer

Nos smartphones, comme n'importe quel ordinateur, génèrent de la chaleur. Il peut arriver que celle-ci soit trop intense. Que faire pour l'empêcher ?

Cela vous est probablement déjà arrivé ; vous utilisez votre smartphone, Android ou iPhone, et soudainement, vous remarquez qu’il chauffe. Cette petite hausse de température devient grosse hausse de température puis vraie surchauffe. Vous pourriez alors vous demander : “Mon téléphone devrait-il vraiment être tellement chaud qu’il fait mal à utiliser ?” La réponse est non, bien évidemment. Voici ce qu’il faut faire en cas de surchauffe, et comment les éviter.

Pourquoi les smartphones chauffent-ils ?

Votre smartphone, comme n’importe quel ordinateur, génère de la chaleur en fonctionnant. C’est tout à fait normal. Le problème survient lorsqu’il y a trop de chaleur. Pour éviter d’endommager les composants internes, le système prend des mesures préventives en cas de surchauffe pour se refroidir.

Cela passe par réduire la luminosité de l’écran au maximum, ralentir le processeur, voire se verrouiller en cas d’absolue nécessité. Vous verrez alors un message vous avertissant que le téléphone est trop chaud et qu’il doit refroidir avant de pouvoir être utilisé à nouveau.

Et dans la mesure où l’appareil est équipé d’un système de refroidissement, vous n’avez pas à vous inquiéter d’éventuelles conséquences catastrophiques. Mais des surchauffes trop fréquentes sont gênantes et pas normales.

Évitez le soleil

L’une des raisons les plus courantes d’une surchauffe du téléphone est similaire à celle qui vous fait chauffer durant les beaux jours : le soleil. La lumière directe du soleil est mauvaise pour la gestion de la température de votre smartphone. Le miroir noir, l’écran du téléphone, capture toute la lumière directe, faisant chauffer l’ensemble.

La seule solution est alors de ne pas utiliser votre smartphone à la lumière directe du soleil, ou dans un environnement très chaud, si vous le pouvez. Mettez votre appareil à l’ombre. La plupart des téléphones sont conçus pour fonctionner de manière optimale entre 0 et 35 °C.

Attention où vous le placez quand vous le chargez

Lors de la recharge, faites attention à l’endroit où vous le placez. Brancher un téléphone génère de la chaleur, beaucoup de chaleur si la puissance est élevée. Normalement, cette chaleur ne devrait pas être suffisante pour faire surchauffer le téléphone. Cela peut cependant devenir un problème si elle est couplée à d’autres facteurs, et notamment l’endroit où vous chargez l’appareil.

Ne rechargez pas votre téléphone sous une couette ou tout autre tissu. Ces matériaux conservent la chaleur. Préférez placer l’appareil sur une surface plane, froide, comme une table ou un comptoir. La chaleur se dissipera ainsi plus rapidement.

Utilisez le bon chargeur

Le chargeur est aussi très important. Parfois, nous branchons nos appareils sur n’importe quel port mais cela peut entraîner une surchauffe.

Certains téléphones ont des batteries très importantes qui ont besoin de beaucoup d’énergie. Si vous branchez ce genre d’appareil sur un chargeur à faible puissance, il faudra plus longtemps pour recharger l’appareil. Si le téléphone tente de faire quelque chose d’intensif pendant qu’il charge, il va générer beaucoup de chaleur.

D’un autre côté, un chargeur qui peut sembler correct peut aussi causer des problèmes. Si votre appareil est compatible avec la recharge rapide, la batterie va chauffer plus rapidement qu’avec un chargeur traditionnel. Vous pourriez alors vous opter pour un chargeur moins puissant. Consultez les spécifications techniques de votre appareil pour connaître la puissance adéquate.

Fermez vos applications pendant un instant

Les composants internes du téléphone chauffent quand ils sont en fonctionnement. Si vous passez de longs moments à solliciter ces composants, ces tâches peuvent faire chauffer l’appareil plus que de raison, a fortiori si vous rechargez l’appareil en même temps.

Si le smartphone semble trop chaud, faites-lui faire une pause. Vous devriez aussi vérifier l’utilisation de la batterie pour savoir si certaines applications fonctionnent intensément en arrière-plan. Si vous n’en avez pas besoin, faites-les disparaître du paysage.

Ne laissez pas l’appareil dans votre poche

Ce conseil est facile à comprendre mais peut être assez difficile à suivre. La plupart d’entre nous n’ont pas particulièrement envie de marcher avec le téléphone dans la poche mais cela arrive tout le temps. Peut-être a-t-on même activé accidentellement la caméra depuis l’écran de verrouillage, voire déverrouillé le téléphone.

Dans tous les cas, si votre téléphone est déverrouillé, particulièrement s’il fait quelque chose de gourmand en énergie, il va chauffer dans votre poche. C’est le même principe que si vous laissez le téléphone en charge sous une couette, la chaleur ne peut pas se dissiper.

Attention à la coque/étui

L’étui/coque de protection peut aussi piéger la chaleur. Si vous avez des soucis de surchauffe et que vous ne trouvez pas de solution, envisagez de changer de coque pour un modèle qui dissipe mieux la chaleur – le silicone ou le plastique sont idéaux -. Mieux encore, essayez pendant un temps sans coque pour voir si cela résout le souci. Mais faites attention à votre appareil pendant ce temps.

Éteignez-le

Si vous avez besoin de faire refroidir votre téléphone très rapidement, éteignez-le, purement et simplement. Cela permettra de fermer les processus les plus gourmands qui génèrent le plus de chaleur et de faire dissiper la chaleur plus rapidement que s’il restait allumé. Laissez-le éteint une minute avant de le rallumer.